Alles of niets: Missie Messi gooit alle troeven op tafel

Rodrigo Vissers had dit jaar één groot doel: Lionel Messi ontmoeten en minstens tien minuten met de Argentijnse superster spreken. In Argentinië kwam hij bijzonder dicht bij zijn doel, dankzij de connectie met Lucas Biglia. Daadwerkelijk bij Messi raken, was nog een andere zaak... Dat ondervond Rodrigo daags na de wedstrijd van Argentinië. Hij moest alle troeven op tafel gooien. Alles of niets...