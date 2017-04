Gezichtsreconstructie van vrouw moet speurders naar dader van mysterieuze moord leiden

Wervik - De moord op de Aziatische vrouw, die eind vorig jaar in een afgelegen gracht nabij het Congobos in het West-Vlaamse Geluwe werd gevonden, is nog altijd niet op gelost. De speurders hopen nu een doorbraak te forceren door een 3D-gezichtsreconstructie van het hoofd van het slachtoffer te laten maken.

Speurders weten nog altijd niet van wie het gedumpte lichaam is. Bij de vondst was het lichaam in staat van ontbinding en hevig verkoold. Eerder stelden ze vast dat het om een jonge Aziatische vrouw tussen 18 en 25 jaar gaat. Ze was klein - nauwelijks anderhalve meter groot - , had gelakte teennagels en droeg een polshorloge van het merk Citizen. Dat unieke horloge - er zijn er maar 500 van gemaakt - hielp ook niet om de jonge vrouw te identificeren.

Het slachtoffer vertoonde tekenen van ondervoeding in haar prille kindertijd, wat erop zou kunnen wijzen dat zij werd geadopteerd. Mannen in de streek die getrouwd zijn met een Aziatische bruid werden nagetrokken, maar dat leverde niets op. De speurders hielden er ook rekening mee dat de vrouw een toevallige toeriste was in ons land. Maar dat zij na meer dan een maand door niemand lijkt gemist te worden, is vreemd en zou er kunnen op wijzen dat zij werkzaam was in de Noord-Franse prostitutie.

Ook een huiszoeking in een woning in Geluwe waar in het verleden nog een vrouw uit Thailand zou verbleven hebben, leverde niets op.

Momenteel rust de hoop van de speurders op een specialist die bezig is met het reconstrueren van het gezicht van de jonge vrouw. Wellicht zal dat beeld via de media verspreid worden, in de hoop dat iemand het slachtoffer herkent en zo de zaak in een stroomversnelling komt.