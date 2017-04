Vrouw deelt briefje dat ze kreeg van meisje op straat: “Ik was stomverbaasd”

Toen de Britse Louise Sharp (39) in haar thuisstad Whitley Bay aan het wandelen was, werd ze plots benaderd door een klein meisje. Het kindje reikte haar een handgeschreven briefje aan. De boodschap die erop stond deelde de moeder van drie kinderen maar al te graag op sociale media.

“Een jong meisje van acht à negen jaar kwam onlangs naar me toe met een bos bloemen, een chocolaatje en een briefje”, zegt de 39-jarige moeder aan Metro.co.uk. “Ik vroeg haar waaraan ik het geschenkje te danken had. Zij zei: omdat je speciaal bent en omdat mensen dat niet vaak genoeg beseffen. We moeten allemaal lief zijn voor elkaar.”

Samen met haar grootvader had het meisje, Cassidy McDermott, een boodschap geschreven voor tientallen toevallige passanten. “Mijn grootvader en ik houden van iedereen. Dus we houden ook van jou. Wees alstublieft lief voor anderen. Dan zullen zij ook lief zijn voor jou. Vertel vandaag nog aan iemand dat je van hen houdt”, stond er.

Louise Sharp deelde het briefje op sociale media, waarop het meteen viraal ging. “Dit kleine meisje heeft mijn dag goed gemaakt. Misschien zelfs mijn jaar. Ik ga dit briefje voor altijd bijhouden en telkens ik een slechte dag heb, ga ik ernaar kijken.”