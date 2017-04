Gruwelijk: nieuwe huiveringwekkende details over de moord op Frans gezin gelekt

Hubert Caouissin (46) heeft aan Franse speurders haarfijn uitgelegd hoe hij het Franse gezin Troadec vermoord heeft. Midden februari verdween het gezin van vier en heel snel kreeg die het label onrustwekkend. Het hele gezin uit Nantes werd vermoord omwille van een aantal geërfde goudstaven die vader Pascal niet wou delen.

Caouissin vermoordde Pascal en Brigitte Troadec en hun twee kinderen Sébastien en Charlotte met een koevoet in hun woning in Nantes. Dat gaf hij vorige maand al toe. Daarna zou hij hun lichamen overgebracht hebben naar een afgelegen boerderij in Pont-de-Buis, waar hij ze deels verbrandde en deels verstopte in het bos. De resten daarvan werden door de speurders teruggevonden.

Nu heeft het Franse ‘le Télégramme’, dat transcripten van de verhoren kon inkijken, nieuwe gruwelijke details over de moord gepubliceerd.

Stethoscoop

Op vrijdag 16 februari, rond 22.00 uur ’s avonds, sluipt Caouissin rond huize Troadec. Hij probeert hen langs buiten af te luisteren met een stethoscoop. Op zoek naar bewijs dat ze goudstaven verborgen hebben in een erfeniskwestie. Kort daarna doet Brigitte Troadec de deur open. Ze roept de kat binnen voor de nacht, maar die komt niet. Ze laat de deur open en heeft Hubert niet gezien. Hij blijft verstopt en wacht.

De boerderij van Caouissin, waar hij de vier gezinsleden in stukken sneedt en deels opstookte. Foto: AFP

Rond 23.30 uur sluipt hij het huis binnen, maar het echtpaar hoort hem. Op de tippen van hun tenen komen ze naar beneden om de indringer in de hal te confronteren. Vader Pascal vliegt hem om de nek, en schreeuwt: “ik ga je vermoorden!”

Tijdens het gevecht komen de twee in de garage terecht waar Hubert een koevoet kan grijpen. Hij slaat zijn schoonbroer en zus op het hoofd, de kinderen wiens slaapkamer op het gelijkvloers is stormen de kamer binnen. Ze staan aan de grond genageld wanneer ze het gruwelijke tafereel aanschouwen. De kinderen hebben geen schijn van kans: Caouissin slaat ook hen het hoofd in, en ze zijn op slag dood

The Shining

Maar daar stopt de gruwel niet. Brigitte, de moeder van het gezin, heeft zich kunnen verschansen in de badkamer, in tussentijd dient Hubert zijn schoonbroer Pascal de genadeslag toe. In het duister en doodsbang wacht Brigitte af tot Hubert de deur probeert open te breken met zijn koevoet. Ze houdt de deur tegen, duwt die in zijn gezicht en vecht als een leeuwin, maar verliest.

Caouissin is van kop tot teen bedekt in bloed, hij heeft het hele gezin Troadec afgeslacht. De ochtend nadien vertrekt hij naar huis.

Hubert Caouissin. Foto: AFP

Twee dagen later keert hij terug naar het huis van de familie. Bij hem in de wagen zit zijn vrouw Lydie, ze blijft zitten en houdt de wacht, met een walkietalkie, klaar om alarm te slaan indien nodig. Caouissin gaat quasi-chirurgisch te werk. Hij poetst het bebloede huis van kop tot teen en laadt de vier lichamen in zijn wagen, eerst de ouders - de zwaarste - dan de twee kinderen. Op zijn boerderij, op 260 kilometer van de plaats van het delict, gaat de gruwelijke slager aan de slag. Drie dagen heeft hij nodig om de lichamen in stukken te snijden. Zijn vrouw Lydie Troadec, schermt hun achtjarig kind af, en gaat wandelen.

Opstoken en begraven

Hubert blijft gruwelijk precies te werk gaan. Ledemaat per ledemaat stookt hij zijn ex-schoonfamilie op, maar “het werd veel te warm”, getuigde zijn vrouw aan de speurders. Hij deelt de overblijvende stukken verder op en verspreid ze over een gebied van 27 hectaren, een ander deel verstopt hij in een moeras. De vossen zouden komaf maken met de laatste sporen van familie Troadec.

Foto: AP

Van de lichamen bleef niets over. De speurders hebben technieken moeten inroepen die normaal enkel gebruikt worden bij zware rampen of terroristische aanslagen. Ondanks zijn instructies hebben de speurders de hoofden nog niet gevonden. Ook het moordwapen is nog steeds spoorloos. Caoussin zegt het vanop een brug in de baai van Brest te hebben gegooid. Het is wachten op springt, eind april, eer de zoektocht verder gezet kan worden.