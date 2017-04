OCMW-voorzitter bevestigt pestgedrag in woonzorgcentrum: “Ik heb mensen huilend over de vloer gekregen”

Ronse - Het bestuur van De Linde geeft toe dat er organisatieproblemen zijn in het woonzorgcentrum. De OCMW-voorzitter bevestigt pestgedrag en wil desnoods met getuigenissen naar de rechter stappen.

De speciale zitting van de OCMW-raad donderdagavond ging maar over één punt: het inspectieverslag over WZC De Linde. Vooral plaatsvervangend directeur Tom Aelbrecht van het woonzorgcentrum gaf toelichting over de inspectie door de Vlaamse overheid. “We zetten voldoende personeel in en zitten zelfs boven de norm”, opende hij beslist, met zijn berekeningen in de hand. “Wel moeten we toegeven dat de uurroosters beter kunnen.”

Daarnaast geeft het inspectieverslag slechte punten voor de kwaliteit van de zorg. Zo wordt vastgesteld dat bewoners erg vroeg in bed worden gestopt. “We kunnen dit niet ontkennen”, bevestigde Aelbrecht. “Al is de kwaliteit over het algemeen wel correct.”

Over de ‘malaise bij het personeel’, ‘de chaotische werksituatie’ en ‘pestgedrag’ nam OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) zelf het woord. “Ik heb mensen huilend over de vloer gekregen en ook het verslag van de bedrijfspsycholoog spreekt van praktijken die onthutsend zijn. Er zijn vier à vijf mensen die de boel verpesten voor de rest. Het leidt tot ziektepatronen die niet zomaar zullen overgaan. Daarom willen we getuigenissen op papier om desnoods naar de rechtbank te stappen.”

Gemengde reacties bij oppositiepartij SP.A.