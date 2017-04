Ajax verslaat zwak Schalke, Lyon wint in extremis na blunder Besiktas-doelman

Het Nederlandse Ajax heeft een heel goede zaak gedaan in de strijd voor het bereiken van de halve finale. In de ArenA werd het 2-0 tegen het Duitse Schalke 04, hoewel de Ajacieden op basis van hun wedstrijd een grotere voorsprong hadden verdiend. In de andere kwartfinale nam Olympique Lyon nipt de maat van Besiktas met 2-1. Besiktas-doelman Fabricio was de gebeten hond na een fenomenale blunder die Lyon de winning goal schonk.

Na hun eerdere treffen tegen het Poolse Legia Warschau en de Denen van FC Kopenhagen was Schalke 04 andere koek voor de club uit Amsterdam. Dat werd toch vooraf gedacht, maar Ajax toonde geen schrik van de Duitsers. Integendeel: de Ajacieden trokken vol in de aanval en dwongen meteen kansen af. Toch duurde het tot de 23ste minuut voor Ajax de score kon openen. Schopf haalde Younes onderuit in het strafschopgebied, Davy Klaassen zette de penalty feilloos om: 1-0.

Ajax duwt door, applaus voor Huntelaar

Ajax nam geen gas terug, Sanchez schilderde bal enkele minuten na de openingstreffer op de lat. Toch slaagde Schalke-keeper Fährmann erin om voor de rust geen goals meer toe te kennen. Vrij snel na de rust moest hij zich echter al snel omdraaien, toen Klaassen na 53 minuten zijn tweede goal van de avond maakte. Younes en Traoré kregen enkele goede kansen om er 3-0 van te maken, maar Fährmann ranselde de ballen uit zijn kooi. Schalke probeerde wel, maar het gevaar bleef aan de overzijde: ook Donny van de Beek knalde de bal op de lat.

Een staande ovatie van het publiek bij de terugkeer van #Huntelaar in de ArenA! #ajasch #ajas04 pic.twitter.com/WYHHdlCUcU — FC Afkicken (@FCAfkicken) 13 april 2017

Twintig minuten voor het einde kwam er nog een mooi moment voor Klaas-Jan Huntelaar, die van 2006 tot 2009 drie seizoenen lang één van de grote vedettes was bij Ajax. De intussen 31-jarige Nederlander mocht invallen voor Schopf een kreeg van het Amsterdamse publiek een staande ovatie. Huntelaar kon voor Schalke het verschil echter niet maken, want het zwaartepunt van de wedstrijd bleef tot het eind op de helft van Schalke liggen. Fährmann moest opnieuw redding brengen op een schot van Younes en een kopbal van Viergever. Uiteindelijk zou het, vooral door de sterke prestatie van de 28-jarige keeper van Schalke, 2-0 blijven. Ajax bevindt zich dus in een uitstekende positie voor de terugwedstrijd volgende week donderdag.

11 – Ralf Fährmann made 11 saves against Ajax – more than any other keeper in a Europa League game 2016-17. Rescue. #AJAS04 #UEL pic.twitter.com/QHM5neeohf — OptaFranz (@OptaFranz) 13 april 2017

Bizarre avond in Lyon

In Lyon nam de thuisploeg het op tegen het Turkse Besiktas, maar nog voor de wedstrijd begon werd deze al ontsierd door een bizar incident. Het veld werd plots door duizenden fans bestormd nadat er in de tribunes relletjes waren ontstaan. Na de uitgestelde wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Monaco in de Champions League eerder deze week was het opnieuw geen goede reclame voor koning voetbal, maar uiteindelijk werd er drie kwartier later dan voorzien toch afgetrapt.

Foto: EPA

Lyon en Besiktas hielden elkaar aanvankelijk in evenwicht in het begin van de wedstrijd. Lacazette kreeg een zeer goede kans op de 1-0, maar het doelpunt viel meteen daarna aan de overkant. Talisca bracht via een vrije trap de bal naar Ryan Babel, die niet twijfelde en de Turken op voorsprong zette. Lyon ging meteen op zoek naar de gelijkmaker: Fekir trof de lat, en ook Frans international Lacazette kon niet tot scoren komen. Bij de rust lag het voordeel nog steeds bij Besiktas: 0-1.

Lyon vol in de aanval

Na de rust was het duidelijk: Olympique Lyon moest alles op alles zetten als ze hoop wilden houden op kwalificaties voor de halve finales van de Europa League. Aanvankelijk wilde dat niet lukken: Lacazette wringde een handvol kansjes de nek om en ook de kleine Mathieu Valbuena kon niet tot scoren komen. Tolisso miste een gigantische kans. Maar Lyon bleef doordrukken, en in de 83ste minuut kwam dan eindelijk de verlossing: enkele minuten na zijn misser tikte Corentin Tolisso de bal voorbij doelman Fabricio, waardoor Lyon op gelijke hoogte kwam.

Een minuut later was de totale ommekeer een feit toen Fabricio zwaar in de fout ging. De keeper van Besiktas kreeg de bal in de voeten en zag plots drie spelers van Lyon op zich afstuiven. Fabricio kapte één van hen uit, maar verloor daarna de bal aan verdediger Jéremy Morel, die makkelijk de 2-1 tegen de netten jaagde. Een koude douche dus voor Besiktas, die nadien geen vuist meer konden maken. Desondanks gaan de Turken dankzij hun uitdoelpunt met een vrij goede uitgangspositie naar de terugmatch.