Paard drie uur vast in septische put, brandweer rukt uit met grote middelen

Beersel - Liefst drie uur heeft een paard donderdag in Beersel in een septische put vastgezeten. Met de hulp van de brandweer, de civiele bescherming en een dierenarts kon het arme dier uiteindelijk worden bevrijd.

Onze eerst bekommernis was dat het paard bijna helemaal in de smurrie zat Brandweerofficier Bruno Cornelis

Een jong paard heeft donderdag in de Constant Bauneweg in Beersel in een benarde situatie gezeten. Via een gat van nog geen vierkante meter viel het dier omstreeks 16.45 uur in een septische put. “Mijn dochter was net terug van een wandeling met haar paard, toen ze het via de zijkant van onze woning weer naar de weide wilde laten gaan”, vertelt de moeder van de eigenares. “Ze doet dat iedere keer, maar deze keer liep het verkeerd. Een tegel die de septische put afschermt, is ingezakt en haar paard is in de put geschoven. Mijn dochter heeft nog geprobeerd om haar paard tegen te houden en het uit het gat te trekken, maar het is niet gelukt. Bij haar pogingen is ze nog gewond geraakt aan haar been.”

Meteen werd duidelijk dat het onmogelijk was voor het paard om zelf uit de ondergrondse put te kruipen. Ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West waren snel ter plaatse. Die zagen meteen de ernst van de situatie in en riepen de hulp in van de civiele bescherming en de brandweer van Gent.

Grond afgegraven

“Het paard zat bijna helemaal onder de smurrie. Om te voorkomen dat het zou verdrinken of stikken, hebben we de septische put eerst leeggepompt”, zegt brandweerofficier Bruno Cornelis. “Nadien konden we beginnen met de voorbereidingen voor de bevrijding van het dier. Eerst werd er een soort kraag rond de hals aangebracht. Nadien is de dierenarts naar beneden gegaan om het paard een kalmeringsmiddel te geven. Dan heeft de civiele bescherming met een graafmachine een hele hoop grond afgegraven, zodat er een opening ontstond waarlangs het paard naar buiten kon. Na zowat drie uur was de reddingsactie voorbij. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het paard leek in goede gezondheid te verkeren. Het werd schoon gespoten om na te gaan welke verwondingen het had. “Gelukkig is het goed afgelopen”, aldus de moeder van de eigenares. “We zijn de hulpdiensten zeer dankbaar.”