Kan je ijs 3D-printen? Hier wordt het onderzocht

Gent / Melle - In Melle heeft Bureau/Cuisine de deuren geopend, een plek waar koken en voeding centraal staan. “Ideaal als pop-uprestaurant”, zegt Ilse Scheirlinck. Maar in het ‘culinair werkhuis’ gebeurt nog heel wat. Onderzoeken of je ijs kan 3D-printen, bijvoorbeeld.

Aan de buitenkant lijkt het een gewoon herenhuis, maar de binnenkant staat volledig in het teken van koken en voeding. Ilse Scheirlinck (37) uit Gentbrugge verbouwde de woning op de Brusselsesteenweg tot Bureau/Cuisine, een plek met een ruime keuken, vergaderzalen en kantoor- en eventruimtes.

“De keuken, uitgerust met professionele apparaten, is ideaal voor kookworkshops, feestjes en bedrijfsevents”, vertelt ze. “Hier werken nu al onder anderen een foodfotograaf, een producent van artisanaal ijs en een communicatieverantwoordelijke in de horeca. Dankzij hun gedeelde kantoorruimte ontstaat een kruisbestuiving van ideeën en worden nieuwe dingen gecreëerd.”

Het ‘culinaire werkhuis’, zoals Bureau/Cuisine zichzelf noemt, lokte al bekend volk, zoals Tanguy Serraes, bekend van de Gentse sneeuwballen en Talamini-ijsjes.

3D-voedingsprinter

“Bureau/Cuisine is ook ideaal als pop-uprestaurant”, zegt Ilse. “Of voor een cateraar die te weinig plaats of materieel heeft. Of een chef die een nieuw menu wil uitproberen of een marktonderzoek wil doen. Ik ben zelf voedingsmicrobioloog en wil de wetenschap achter koken exploreren, om zo tot nieuwe technieken te komen.”

Een van die nieuwe technieken wordt een 3D-voedingsprinter. “Die hebben we ­gekocht voor een eenjarig gesubsidieerd onderzoeksproject. We willen basisbereidingen printbaar maken en zo nieuwe vormen en smaken creëren die met de huidige technieken niet mogelijk zijn. IJs printen, bijvoorbeeld, is nog niet toepasbaar in de culinaire sector wegens te duur en te traag. Wij willen onderzoeken hoe dat toch kan.”

www.bureaucuisine.be