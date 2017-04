Zo wil N-VA de “dramatische” burn-outcijfers terugdringen

Het aantal langdurig zieken in ons land zit op een historisch hoog niveau, met de burn-outs als een van de grootste oorzaken. Om dat hardnekkige probleem aan te pakken, wil N-VA hen laten testen bij andere werkgevers en beroepen. “Wat frisse lucht en een andere ervaring kan hen weer lanceren”, zegt Kamerlid Jan Spooren.

Een verpleegster die al een jaar thuis zit met een burn-out, maar nu de kans krijgt om bij te springen in een kinderdagverblijf. Of een lerares economie met een burn-out die een aantal uren de boekhouding mag gaan doen bij een klein bedrijf. Met dat opmerkelijke voorstel wil regeringspartij N-VA het hardnekkige probleem van de langdurig zieken aanpakken. “Het uitgangspunt van die zogenaamde arbeidsintegratiejobs is simpel”, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. “Door elders frisse lucht op te snuiven en een andere werkervaring op te doen, kunnen we hen weer herlanceren. Ze kunnen daarna natuurlijk terugkeren naar hun oude job, maar het is eerder de bedoeling om hen te laten doorstromen als de nieuwe job hen goed bevalt.”

“Het uitgangspunt van die zogenaamde arbeidsintegratiejobs is simpel”, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. Foto: BELGA

Het voorstel is volgens Spooren bij uitstek van toepassing op burn-outs, “maar het is ook interessant voor andere langdurig zieken of gehandicapten die nu thuis zitten. Denk aan een dakwerker die te veel last heeft van zijn rug en in een schrijnwerkerij kan gaan testen.” N-VA had er al een wetsvoorstel voor ingediend, maar de gloednieuwe staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir (N-VA), vermeldt het nu ook in haar beleidsbrief die volgende week wordt voorgesteld in het parlement.

Volgens Spooren volstaan de huidige maatregelen van de regering nog niet om een antwoord te bieden op de “dramatische cijfers” van het aantal langdurig zieken. 392.000 mensen zaten in 2016 langer dan een jaar ziek thuis, zo blijkt uit cijfers die de zakenkrant De Tijd opvroeg bij het Riziv. Het hoogste aantal ooit.

Behoud van uitkering

Het nieuwe systeem is niet verplicht, de langdurig zieke behoudt de uitkering en kan ook altijd nog terug naar de oude job. “De nieuwe werkgever betaalt hen wel een uurloon, waar ze dan 25 tot 30 procent van moeten afstaan aan de sociale zekerheid”, zegt Spooren.

Foto: lichtmeister - Fotolia

N-VA probeerde het voorstel al meermaals op tafel te leggen bij zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD. Die schieten het idee niet af, maar blijven voorzichtig. “Alle creatieve ideeën zijn welkom, maar het moet wel praktisch haalbaar zijn”, zegt Open VLD-parlementslid Vincent Van Quickenborne. Hij vraagt zich ook af “of de werkgevers wel staan te springen om hen aan te nemen”. Spooren maakt zich sterk dat er in veel sectoren wel degelijk interesse is. “Vooral de flexibiliteit van een langdurig zieke zal een groot voordeel zijn”, zegt hij. “Als burgemeester zou ik in mijn gemeente zelf al een aantal mensen met dat systeem kunnen tewerkstellen. Dat kan nu niet, dus zitten ze gewoon thuis.”