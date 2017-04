Trein staat uur stil na “aanrijding”, maar niemand vindt een slachtoffer

Roeselare / Kortrijk - Een trein die onderweg was naar Kortrijk stond gistermiddag bijna een uur stil in Roeselare. De machinist was ervan overtuigd dat hij iemand had aangereden en trok aan de noodrem.

De brandweer, de ­lokale politie, de spoorweg­politie uit Brugge en medewerkers van Infrabel en de NMBS kwamen rond 13 uur ter plaatse, maar er was nergens een slachtoffer te vinden. “De machinist had iemand bij het spoor gezien, maar hij heeft niets gehoord of gevoeld”, klinkt het bij de spoorwegpolitie. “Omdat hij dacht dat hij die persoon had aangereden, maakte hij een noodremming. Beter een keer te veel dan te weinig.” Na een uur mocht de trein weer vertrekken. De ­machinist werd, zoals de procedure voorschrijft, vervangen.