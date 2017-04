REACTIES. Mourinho teleurgesteld: “We vergaten Anderlecht af te maken”

Manchester United-trainer José Mourinho was na het 1-1 gelijkspel tegen Anderlecht uiteraard teleurgesteld in de late gelijkmaker van Leander Dendoncker. “Dit was niet de wedstrijd die ik had verwacht”, klonk het na de wedstrijd. “We spelen veel te vaak gelijk, ook in de Premier League.”

“Ik ben niet tevreden met dit resultaat, nee. Eigenlijk is dit wel een positief resultaat voor ons, maar we moeten deze wedstrijd altijd afmaken. We hadden constant de controle over de wedstrijd, maar spelen uiteindelijk weer gelijk. Het ontbreekt ons aan dat instinct om een tweede keer te scoren.”

“Als ik een verdediger van Manchester United was, zou ik nu heel boos zijn op mijn aanvallers. Dit is onze eigen schuld. We hadden een makkelijke tweede helft voor de boeg. We leden te veel balverlies,waren slordig in onze passing en maakten slechte keuzes na rust. Daardoor kon Anderlecht counteren.”, aldus Mourinho.

“Ook in de Premier League laten we teveel punten liggen”, weet Mourinho. Manchester United speelde namelijk al 12 keer gelijk en won 15 keer in de Engelse competitie. “We kunnen niet zoveel doelpunten slikken. Maar we hebben alles in eigen handen.”

“ Of ik jongens bij Anderlecht gezien heb die het niveau van de Premier League zouden aankunnen? Sorry, daar antwoord ik niet op”, antwoordde Mourinho kort.

Foto: Photo News

Leander Dendoncker: “Die ging mooi binnen”

Dit is natuurlijk een heel mooi gevoel”, trapte Leander Dendoncker een open deur in. “Het is mijn eerste doelpunt in Europa, dat ik scoor tegen Manchester United is natuurlijk altijd mooi. Het was een mooie voorzet van Obradovic. Ik was redelijk goed op tempo, dus moest ik gewoon inschuiven en de kop er tegen zetten. Die bal ging mooi binnen, ja. Maar het was dan ook een perfecte assist.”

“Met 1-1 kunnen we tevreden zijn. We hebben veel gelopen, maar dat wisten we op voorhand. Het blijft toch Manchester United. Voor de rust liepen we bijna achter een ongrijpbare bal aan. Hun passing is zo goed en correct, ze missen amper een bal. Het is moeilijk om die te veroveren en dan verspeel je veel energie. Maar na de rust hebben we toch meer druk gezet. Ze namen ook wat gas terug en werden nonchalanter. Dat we dan kunnen profiteren, is alleen maar positief.”

“Nu volgt de terugmatch in een mooi stadion, daar zal ik van genieten. Of we gaan winnen? We zullen zien”, sloot Dendoncker al lachend af.

Foto: Isosport

Tielemans: “Moest tonen dat ik slimmer kon zijn dan Pogba”

“Dit resultaat was het maximum haalbaar”, vond Youri Tielemans na de wedstrijd. “Maar het is over de hele wedstrijd wel verdiend. Manchester United werd nonchalant en verloor makkelijke ballen. Het was aan ons om op de counter het goed uit te spelen. Dat hebben we dan ook gedaan met onze goal.”

“Het was een moeilijke eerste helft, want United speelde bijna foutloos. De terugmatch wordt opnieuw moeilijk, zoals deze heenmatch. Met hun fans thuis kan United misschien wel iets meer doen. Maar we gaan daar gewoon ons spel spelen en proberen er het beste van te maken.

“Dat ik rechtstreeks uitkwam tegen Paul Pogba? Dat was moeilijk spelen, want hij is natuurlijk één van de beste spelers ter wereld. Het was een mooie tegenstander, maar het was aan ik om te tonen dat ik slimmer kon zijn dan Pogba.”

Weiler: “Als je tegen United kan gelijkspelen, heb je kwaliteiten om kampioen te worden”

“De eerste helft was moeilijk. Manchester United is fysiek heel sterk, maar na de rust waren we sterker en konden we hoger spelen”, wist Anderlecht-coach René Weiler. “We waren onder de indruk van de kracht van Manchester United. Ik hou er vooral van dat we bleven geloven in een resultaat.”

“We hebben gelijkgespeeld. Dat wil zeggen dat we nog kansen op kwalificatie hebben. Maar dat wil ook zeggen dat we de kwaliteiten hebben om kampioen te spelen in eigen land. We zullen er alleszins voor vechten op Old Trafford volgende week, maar eerst volgt de wedstrijd tegen Oostende komend weekend. Nu zal het zaak zijn tegen zondag spelers te vinden die nog fris zitten.”

“Of het moeilijk was jongens als Chipciu of Hanni te vertellen dat ze op de bank moesten starten? Nee,zij hebben een goed karakter. Is Mourinho boos op zijn aanvallers? Dat wil zeggen dat we het goed gedaan hebben. Hij is een sympathieke man. We hebben een babbeltje geslagen voor de match. Maar eenmaal op het veld zijn we concurrenten.”