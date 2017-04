Invaller Buffel scoort belangrijke goal: “Ploeg op sleeptouw genomen”

Racing Genk verloor zijn heenwedstrijd op bezoek bij Celta de Vigo met 3-2, maar heeft dus een goede uitgangspositie beet voor de terugwedstrijd. Het was invaller Thomas Buffel die Genk terug in de wedstrijd bracht. De veteraan van de ploeg viel sterk in en bekroonde dat me een doelpunt.

Bij die goal kreeg hij hulp van zijn bewaker. “Ik anticipeerde goed. Hij twijfelde en wist niet goed waar ik zat. Ik durfde in eerste instantie niet vol door te trappen, om zeker binnen het kader te schieten. Daardoor kreeg ik een tweede kans en die ging gelukkig wel binnen.” De ouderdomsdeken viel sterk in. “IK probeer me al te focussen tijdens de warming up en te kijken waar de ruimte ligt. Op voorhand wisten we al dat de ruimte bij de backs lag en daar zat ik goed in zijn rug. Ik probeer ook de ploeg op sleeptouw te nemen als ik inval bij een achterstand”, aldus Buffel.

Trainer Albert Stuivenberg was niet ontevreden, ook al moest zijn ploeg het onderspit delven. ”Het blijft wel een nederlaag, maar als je 3-1 achter staat aan die rust is het goed dat we nog een tweede goal scoren. Daar waren we natuurlijk ook op uit. We hebben heel wat goede kansen gecreëerd en mooie doelpunten gezien, voor de fans was het een mooie wedstrijd. Voor de rust speelden we misschien beter, maar gaven we doelpunten te makkelijk weg. Dan moet je toch weer een plan hebben voor de tweede helft. Daarin creëren we misschien minder kansen, maar scoren we wel dat belangrijke doelpunt. Dit soort wedstrijden maak je niet mee in de competitie, zeker niet in Play-off 2. We werden getest op allerlei manieren. Als je even niet meeloopt, is het zo gebeurd. Dat moet je leren.”