Deelnemers VTM-programma krijgen eigen appartement in Antwerpen

Jannes, Jelle, Lennart en Laurens, de jongens die door het VTM-programma The Band een band werden, hebben een oplossing gevonden voor het pendelen van de Nederlanders in hun midden: een eigen stekje in Antwerpen. Ze kregen een appartement van hun management om samen te kunnen doorwerken in drukke periodes. Het is dus niet de bedoeling dat ze er definitief gaan wonen.

Op de Instagram­pagina van Laurens en Lennart is te zien hoe ze woensdag hun eerste avond doorbrachten in hun nieuwe stulpje. “Onze nieuwe plek in Antwerpen, hard werken en genieten de komende tijd”, schrijft Lennart. Op het Instagramverhaal van Jelle en de vlog van Jannes is te zien hoe de bandleden samen gezellig inkopen deden voor het ­interieur in Ikea. Ze kochten enkele planten en vernoemden die naar medewerkers van het productieteam van The Band.

Wat niet mocht ontbreken, waren enkele instrumenten. Een ­piano, een drumstel en gitaren zijn aanwezig, evenals een geïmproviseerde opname­studio. Ze hebben zelfs een klein terrasje. Veel tijd om in hun nieuwe plekje rond te hangen hebben de jongens wel niet, want gisteren zijn ze weer volop beginnen te repeteren.