COMMENTAAR. Manchester United was sterker en beter, maar arroganter

Anderlecht leeft nog. Lange tijd moest het blij zijn dat het af en toe eens mocht meedoen van het oppermachtige Man U, maar de arrogantie van de Red Devils werd in de slotfase afgestraft. Nochtans overvleugelden de Red Devils het grootste deel van de wedstrijd op alle vlakken de Brusselaars. In de eerste helft deed het pijn aan de ogen. Ze waren krachtiger. Ze waren slimmer. En vooral: ze waren technisch beter.

Het was likkebaarden iedere keer Paul Pogba de bal beroerde. Want de Fransman trapt niet tegen een bal, hij duwt die steeds fijngevoelig voor zich uit. ­Zlatan Ibrahimovic was niet zo verwoestend als ...