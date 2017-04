Union-aanvaller probeert persoonlijk drama van zich af te schudden met voetbal

Union-spits Freddy Mombongo (31) tekende enkele weken geleden tegen KV Mechelen voor de eerste competitietreffer in 44 jaar voor Union tegen een eersteklasser. Een lichtpuntje voor de Congolese spits, die in januari zijn dochtertje verloor. Amper acht maanden oud was ze. Zijn trainer en ploegmaats wisten van niks, omdat hij hen er niet mee wilde lastigvallen.

Voor de winterstop liep het voor geen meter voor Union-spits Freddy Mombongo, die eerder nog speelde voor Eupen, Bergen en Antwerp. In een dramatische heenronde in de Proximus League kreeg de bonkige spits geen deuk meer in een vlootje boter en van de bank verhuisde hij naar de tribune. Union-coach Marc Grosjean piekerde zich suf en vroeg zich af wat toch de reden kon zijn. Half januari kreeg Grosjean dan te horen dat het acht maanden oude dochtertje van Mombongo overleden was.

“Niemand in de club was op de hoogte van zijn familiale problemen”, vertelt Grosjean. “Niemand wist dat Freddy zich al acht maanden lang ontfermde over zijn dochtertje, dat met een ongeneeslijke ziekte was geboren. Ontzettend jammer, want ik had hem als coach moed kunnen inpraten. Freddy vond dat hij niemand lastig diende te vallen met zijn privéproblemen en dat hij de last op zijn eigen schouders moest dragen. We gunden hem de tijd om zijn niveau op te krikken. Sindsdien gingen onze resultaten in stijgende lijn. Ik zag een grote solidariteit in de spelersgroep en binnen de club.”

Orde van de dag

Mombongo stond erop om de supporters via de website persoonlijk toe te spreken. “Ik dank de supporters voor de steun. Ook de ploegmaats en de club staken me een hart onder de riem. In je diepste ellende heb je steun nodig om je door deze periode van beproeving te worstelen. Die steun kreeg ik in overvloed.”

Mombongo debuteerde bij Union ooit met een treffer en twee assists en wil zich weer op het sportieve focussen. “Geen enkele treffer kan het verlies van mijn dochter compenseren, maar het leven gaat verder en het voetbalterrein roept me tot de orde van de dag. We hebben nog acht galamatchen, waarvan de thuispartij tegen Standard het meest aanspreekt. Vorige week was het prettig om terug te keren in Beveren, waar ik met Eupen al een goede beurt maakte. Standard wordt andere koek, maar we bulken van vertrouwen.”