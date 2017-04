Drogba looft Rode Duivels: “Hazard zit nog maar aan 75% van zijn kunnen”

Eden Hazard en Romelu Lukaku zijn kanshebbers om verkozen te worden tot ‘Speler van het Jaar’ in de Premier League. De twee Rode Duivels zijn aan een ijzersterk seizoen bezig bij respectievelijk Chelsea en Everton. Didier Drogba is lovend over de twee.

De voormalige aanvaller van Chelsea was te gast in de Premier League Show. “Eden Hazard zit nog maar aan 75% van zijn kunnen”, aldus de Ivoriaan. Drogba gelooft dat het nummer tien van The Blues nog een groot progressiemarge in zich heeft.

Ook voor zijn maatje Lukaku had de aanvaller complimenten. “Roberto Marinez heeft gelijk als hij zegt dat Lukaku de beste aanvaller ter wereld kan worden. Hij werkt ongelooflijk hard. Ik daag hem ook altijd uit om beter te doen. Als Romelu scoort, zeg ik hem dat ik er twee had verwacht.” De Rode Duivel gaat niet verlengen bij Everton, Chelsea is een gegadigde om hem (opnieuw) binnen te halen. “Dat zou een goede zaak zijn voor de club, want hij is een heel goede speler. Bovendien kent hij de club goed en houdt hij van Chelsea.” En Drogba meent te weten wat Lukaku van plan is. “Hij is mijn kleine broer. Ik weet wat hij wil, maar ik ga dat niet verklappen.”

Lees ook:Trainer Lukaku bevestigt: “Hij heeft me gezegd dat hij niet bijtekent”