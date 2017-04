CLUBNIEUWS. Gent krijgt goed nieuws voor paasmaandag, petitie voor Oostende-speler

Komende maandag wordt er voor het eerst op maandag gespeeld. Zulte Waregem en Club Brugge bijten dan de spits, maar ook Gent speelt tegen Charleroi. Voor die match kreeg Hein Vanhaezebrouck alvast hoopgevend nieuws. Bij KV Oostende wordt er dan weer een petitie opgestart door enkele fans... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Dejaegere traint weer voluit

Dejaegere, vorige zondag nog ziek, traint alweer voluit. Esiti en Mitrovic (contratuur) zijn licht onzeker voor Charleroi. Saief (adductoren) sloot weer aan bij de groep en als hij geen negatieve reactie ondervindt, zal de Israëlische flankspeler inzetbaar zijn. Op een wederoptreden van Neto is het nog even wachten. De Braziliaanse middenvelder kan al deels met de groep meetrainen, maar het zal toch nog even duren vooraleer hij wedstrijdfit is. Daarom is het toch uitkijken of Vanhaezebrouck maandag kan rekenen op een fitte Dejaegere en Esiti.(ssg)

ROESELARE. Videoanalyse op Schiervelde

SV Roeselare trainde gisteren in de namiddag. De match tegen Genk werd eerst bekeken op video en na de analyse trok de groep naar het veld voor tennisvoetbal. De kine was werkloos, want iedereen is beschikbaar voor de komst van Moeskroen morgenavond. CEO Johan Plancke verblijft momenteel in China. Hij keert pas volgende week donderdag terug. (kv)

LOKEREN. Skulason enkele weken out, Weymans op proef

Bob Straetman en Mohamed Ofkir sloten gisteren opnieuw aan bij de groep. Ari Skulason (knie) heeft een scheurtje in de mediale band en is een tweetal weken out. De 19-jarige Belg Marco Weymans is op proef bij Lokeren. Weymans genoot zijn opleiding bij PSV en verhuisde in 2015 naar Cardiff. (whb)

KV MECHELEN. El Messaoudi en Ninis nog tijdje out

Zaterdag tegen Waasland-Beveren kan Yannick Ferrera rekenen op dezelfde spelers als vorige week tegen Lierse. Op de terugkeer van Ahmed El Messaoudi (quadriceps) en Ninis (knie) wordt geen termijn geplakt. De twee geblesseerden maken progressie, maar de medische staf wil geen risico’s nemen. Wellicht blijven ze dus nog een tijdje aan de kant.(thst)

KV OOSTENDE. Musona traint niet, petitie voor Rozehnal

Musona is onzeker voor Anderlecht. De Zimbabwaan heeft last van zijn voet en bij het minste contact speelt de pijn weer op. Ook Jali (schouder) is geblesseerd, maar die zit al twee weken niet meer in de selectie. KVO lichtte alleen de aankoopoptie in Jali’s contract om deze zomer nog een transfersom te kunnen vragen. Jali keert wellicht terug naar Zuid-Afrika omdat hij niet meer gelukkig is in Europa. Goed nieuws is wel dat naast Milic (sleutelbeen) ook Godeau terug is. De verdediger viel vorige week uit tegen Zulte Waregem, maar is hersteld voor dit weekend.

Tot slot begon een groep KVO-fans op Facebook ook een petitie om het aflopende contract van David Rozehnal toch nog één jaar te verlengen na zijn goeie seizoen. Op één ochtend waren er al meer dan 500 likes, maar met de komst van Lombaerts kan de actie tevergeefs zijn. Vierde doelman Justin Verlinden tekende zoals aangekondigd voor één jaar bij amateurclub Knokke. De Versluys Arena is nog niet uitverkocht voor de topper tegen Anderlecht. De dienst ticketing is open op vrijdag van 10 uur tot en met 17 uur, zaterdag uitzonderlijk van 10 uur tot en met 16 uur. (jug, rpo)

STVV. Zonder Bolingoli en Kotysch tegen Lierse

STVV-coach Ivan Leko zal moeten sleutelen aan zijn basiself tegen Lierse. Boli Bolingoli raakt niet tijdig hersteld van de trap op de enkel die hij incasseerde in de wedstrijd tegen Standard.

Ook Sascha Kotysch (hamstrings) loopt er zaterdag nog niet bij, waardoor twee vaste pionnen in de defensie ontbreken. Ook Iebe Swers (enkel) blijft nog out. Het goede nieuws is dat Leko in de aanval Igor Vetokele recupereert. Stef Peeters sloeg de training van woensdag over, maar ook hij pikte gisteren weer aan. (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Goblet zaterdag in doel

Doelman Laszlo Köteles, tot het einde van het seizoen gehuurd van Genk, speelde zaterdag tegen Union meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Waasland-Beveren. Merveille Goblet staat zaterdag tegen KV Mechelen in doel bij de fusieclub. In eerste instantie was er afgesproken dat beide doelmannen elk de helft van de wedstrijden zou spelen, maar in onderling overleg is nu beslist om de rest van Play-off 2 de kaart van Goblet te trekken. Köteles blijft wel meetrainen en zal Goblet mee begeleiden. (whb)

ZULTE WAREGEM. Blessure De fauw gaat de goede kant op

Davy De fauw revalideert nog steeds van zijn schouderblessure, maar alles verloopt vlot. De rechtsachter speelt intussen de partijtjes op training al mee. Wellicht kan hij dit seizoen nog aan zet komen in Play-off 1, al moet hij op training nog opletten dat hij niet op zijn schouder valt.

De 35-jarige verdediger liep op 5 februari een gescheurde schouderligament op na een onzachte botsing met Yuya Kubo van AA Gent. Sammy Bossut (buikspieren) en Babacar Gueye (knie) trainen nog steeds individueel. (jcs)