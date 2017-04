Ex-coach OHL verhuist met vrouw naar Malawi: “Broos heeft de deur geopend”

Op zijn 48ste is Genkenaar Ronny Van Geneugden aan het grootste avontuur van zijn leven begonnen. Samen met zijn vrouw verhuist hij naar Malawi, een van de armste landen van Afrika, om er de volgende twee jaar aan de slag te gaan als bondscoach. “Het was het moment. België heeft een goeie naam dankzij Hugo Broos en de Rode Duivels.”

Zelfs er geraken is al een avontuur. “Ik ben vorige woensdag om 5 uur ’s ochtends bij mij thuis in Genk vertrokken en was donderdagavond laat op mijn bestemming in Malawi. Onderweg had ik vluchten van Amsterdam over Kenia naar Zimbabwe en nog een tussenvlucht in Malawi. Als je hier wil werken, weet je dat je niet ondertussen even op en af naar huis kan.”

De Malawische voetbalbond stelde Ronny Van Geneugden voor als een kandidaat die perfect in het profiel paste: “Een indrukwekkend cv in Europa en financieel haalbaar.”

“Ik werd gecontacteerd door een makelaar, die vroeg of ik iets voelde voor een Afrikaans avontuur”, doet Van Geneugden het verhaal. “Er waren verschillende aanbiedingen. Maar Malawi was het meest concreet. Het is inderdaad een arm land, maar het heeft de meest stabiele structuur om in te werken. Het is een land van 18 miljoen inwoners, waar na religie voetbal het belangrijkst is. Met steun van de FIFA en een Chinese investeerder komt er straks een nationaal stadion van 41.000 plaatsen.”

Technisch directeur

De andere aanbiedingen kwamen van de nationale bond van Zimbabwe en van een club in Zuid-Afrika. Bij Malawi gaat Van Geneugden niet alleen het eerste elftal leiden, hij neemt ook de coördinatie van de nationale jeugdelftallen op zich en zal er de facto als een technisch directeur gaan werken. Een Belgische assistent komt (nog) niet mee. Voor zijn voorstelling aan de pers maakte hij kennis met zijn toekomstige Afrikaanse assistenten.

“Ik paste in het profiel omdat ik hoofdtrainer ben geweest in een Europese eerste klasse en tegelijk ook mijn sporen heb verdiend in de jeugdopleiding van Genk”, zegt Van Geneugden. “Het is de bedoeling dat ik hier de lokale trainers ga begeleiden en hen laat werken in een herkenbare filosofie.”

Bondsvoorzitter Walter Nyamilandu eist “een vooruitgang in kwaliteit en speelstijl. We willen geen kick and rush. We willen tactische discipline en de best mogelijke stijl. Maar bovenal moet Malawi weer winnen, want we willen onze nationale trots herstellen. Dat zal niet makkelijk zijn.”

Rode Duivels

Van Geneugden krijgt twee jaar om zich te bewijzen. Naar het voorbeeld van Hugo Broos, die de Afrika Cup won met Kameroen. “Ik ben nooit een tafelspringer geweest, dat ligt niet in mijn karakter”, zegt Van Geneugden, die sinds zijn ontslag in Cyprus een jaar zonder club zat. “Hugo Broos heeft de deur geopend en ook het succes van de Rode Duivels zorgt ervoor dat Belgische trainers op dit ogenblik hoog staan aangeschreven in Afrika. Nederlanders roepen altijd dat ze het zo goed doen. Dat moeten wij ook doen. We moeten durven avontuurlijk zijn en de uitdagingen grijpen die zich aandienen.”

En een uitdaging is het zeker. “We proberen ons te kwalificeren voor twee Afrikaanse landenbekers. De Afrika Cup 2019 zal moeilijk zijn, want we zitten in een groep met onder andere Kameroen en Marokko. Maar er is ook nog een beker met landen uit de buurt waarin alleen maar spelers uit de nationale competitie mogen spelen. Elke maand zijn er interlands. Deze maand spelen we twee keer tegen Madagaskar.”

Van Geneugden gaat zich met zijn vrouw in Malawi vestigen. Zijn zoon Yannick (23) blijft in België.