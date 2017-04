ANALYSE. Anderlecht deed het zoals in België

87 minuten leek het erop dat Anderlecht volgende week voor z’n plezier naar Manchester zou reizen. Wat sightseeing in het Theatre of Dreams en dan lekker met een B-ploeg de wei in met het oog op de clash tegen Club Brugge. Maar toen kwam die buffelstoot van Leander Dendoncker. Het eerste schot tussen de palen van Anderlecht was meteen kassa. Wat een apotheose. Het anders zo rustige publiek in het Astridpark ging helemaal uit de bol.

Nochtans leek Anderlecht lang blij te moeten zijn dat de schade niet hoger was opgelopen. Ja, paars-wit had in de tweede helft wat meer mogen voetballen van de vriendelijke sterren van Manchester United, ...