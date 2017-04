Marouane Fellaini kon niet voorkomen dat Anderlecht een gelijkspel afdwong tegen Manchester United. De rijzige middenvelder viel halverwege de tweede helft in bij een 0-1 voorsprong voor The Red Devils. De paars-witte fans waren zijn Standard-verleden niet vergeten en floten hem meteen stevig uit. Nadien werd ook nog een liedje ingezet. “And we hate Standard”, klonk het in het Astridpark. Voor wie er nog aan moest twijfelen: Fellaini is niet graag gezien bij de achterban van Anderlecht.