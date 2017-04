“Wikileaks gedraagt zich als vijandelijke inlichtingendienst”

Brussel - Klokkenluiderwebsite WikiLeaks is een “vijandelijke inlichtingendienst” die wordt gesteund door Rusland, en oprichter Julian Assange “spant samen met dictators”. Dat heeft CIA-directeur Mike Pompeo donderdag gezegd tijdens zijn eerste openbare toespraak als directeur.

“Het is tijd om WikiLeaks te noemen zoals het is, een niet-statelijke vijandelijke inlichtingendienst die vaak wordt geholpen door statelijke actoren zoals Rusland”, aldus Pompeo. “In januari dit jaar hebben onze inlichtingendiensten ontdekt dat de Russische militaire inlichtingendiensten (GRU) WikiLeaks gebruikt hebben om data te publiceren van Amerikaanse slachtoffers van cyberaanvallen tegen het Democratic National Committee. Daarnaast werd ontdekt dat de belangrijkste propagandawebsite Russia Today (RT) actief heeft samengewerkt met WikiLeaks.”

Pompeo en zijn collega’s noemen de lof voor WikiLeaks “zowel verbijsterend als zeer verontrustend”. “Want terwijl wij ons best doen om discreet informatie te verzamelen over die personen die een echte bedreiging vormen voor ons land, willen individuen als Julian Assange en Edward Snowden die informatie gebruiken om naam te maken.”

Samenspannen met dictators

Volgens de CIA-baas “spannen Assange en zijn soortgenoten vandaag samen met dictators”. “Ze proberen zonder succes om zichzelf en hun daden te verstoppen achter een discours rond vrijheid en privacy. In de realiteit promoten ze echter enkel hun eigen bekendheid. Klikaas (‘clickbait’) is hun munteenheid; hun moreel kompas is onbestaande”, zegt Pompeo, die nog toevoegt dat “hij er zeker van is dat Assange aan de foute kant van de geschiedenis had gestaan in de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw”.