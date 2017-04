Van Overtveldt trekt privatisering Belfius op gang

Brussel - Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) legt na de paasvakantie de privatisering van Belfius op tafel in het kernkabinet. Dat bevestigt hij vrijdag aan ‘De Tijd’.

Begin dit jaar gaf het management van de staatsbank al te kennen dat ze graag binnen de twee jaar naar de beurs gaan, en Van Overtveldt hield ruim een maand geleden al een pleidooi om niet te lang te wachten met de verkoop van Belfius. Woensdag staat het onderwerp op de agenda van het directiecomité, en donderdag op die van de raad van bestuur. Een beursgang is echter niet de enige optie: Van Overtveldt denkt ook aan een strategische investeerder.

De beslissing zal door de overheid gebeuren, omdat zij 100 procent van de bank in handen heeft. In de regering wil men dat belang laten zakken, maar niet de meerderheid opgeven. De regering wil de 4 miljard euro recupereren die ons land op tafel legde voor de redding van de bank.

Amerikanen

Een mogelijke strategische investeerder is, volgens de informatie van De Tijd, de Amerikaanse verzekeraar New York Life, maar een Belgische investeerder is een meer realistische optie. Van Overtveldt wil de bank in Belgische handen houden - al twee van de vier grootbanken in ons land zijn in buitenlandse handen.

Van Overtveldt wil geen van de twee opties uitsluiten, ook geen combinatie van de twee. De discussie in de regering belooft moeilijk te worden, omdat verwacht wordt dat CD&V Arco ter sprake zal brengen.