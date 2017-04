“Ons dochtertje van acht maanden oud weegt 17 kilogram, maar het is onze schuld niet”

Toen Chahat Kumar net geboren was, zag ze eruit als alle baby’tjes. “Ze was volledig normaal”, vertelt haar vader Suraj (23) vanuit Punjab in India. De tijd verstreek en het kindje kwam gestaag bij. Maar toen ze vier maanden oud was bleef haar gewicht maar stijgen en stijgen. Ondertussen eet het acht maanden oude kind alsof ze een tienjarige is. “Maar het is onze fout niet”, zeggen haar ouders.

Het kleine meisje kan amper ademen. Haar lichaam is gehuld in heel veel vetrolletjes en Chahat heeft nog een lange weg te gaan als ze wil leren stappen. Haar beentje zouden nu het gewicht immers niet kunnen dragen. Ook voor haar ouders begint het te veel te worden en daarom zit het kind vaak een hele dag lang op dezelfde plaats.

Het meisje weegt nu meer dan 17 kilogram, ongeveer 8 kilogram meer dan de bedoeling is. Dat komt omdat ze vier keer meer eten krijgt dan andere baby’s van die leeftijd. “Chahat eet de hele dag door”, vertelt Reena aan Barcroft TV. “Als we haar geen eten geven, dan begint ze te weten.”

“Onze fout? Nee nee, het is God die haar dit gaf”

“We willen dat Chahat kan spelen met alle andere kindjes. Haar toekomst moet goed zijn, ze mag geen problemen krijgen door haar gewicht”, zegt haar moeder Reena. Maar die toekomst ziet er somber uit. De familie heeft niet genoeg geld om alle medische kosten te betalen om hun dochtertje te genezen.

Haar minder eten geven, dat zijn ze niet van plan. “Het is niet onze fout”, vertelt haar vader. “God gaf haar deze aandoening. De oplossing ligt niet in onze handen. Wij voelen ons ook slecht wanneer mensen met haar lachen, omdat ze dik is, maar wij berusten erin.”

Geen mogelijkheid tot bloedafname

Plaatselijke dokter, Vasudev Sharma, wilde het kindje onderzoeken, maar dat bleek veel moeilijker dan normaal. “We hebben proberen om haar bloed af te nemen, zodat we zo konden analyseren wat er precies aan de hand was. Maar haar huid is zo hard, omdat die zo strak gespannen staat door het vet, dat het moeilijk is om een staal te nemen waardoor we een diagnose zouden kunnen geven.”

De arts vindt dat de ouders toch hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. “Haar gewicht blijft maar stijgen. Het moet ingeperkt worden, want anders dan zal ze sterven. De enige oplossing is haar minder laten eten. Ze eet zoals een tienjarige, dat kan toch niet.”