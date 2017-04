Geen tijd om te sporten? Deze mama doet een work-out in de keuken

Brittany Noonan is mama van Millie en beschouwt zichzelf als fitnesstrainer voor mama's. Ze ondervindt zelf hoe moeilijk het is om als jonge mama tijd vrij te maken voor jezelf of je work-out en daarom probeert ze de twee gewoon te combineren. Ze post bijvoorbeeld een snelle work-out in de keuken terwijl haar dochter in de babystoel zit te eten.

Vele jonge mama's die op zoek zijn naar tips om toch maar baby of peuter en sport te kunnen combineren, zijn fan van Brittany Noonan (27). Deze fitnesscoach bewijst op Instagram dat je eigenlijk overal oefeningen kan doen, zelfs als je baby en peuter in de buurt zijn.

Haar recente post, waarin ze de 'keuken work-out' introduceert, kreeg intussen ontzettend veel likes. Het is een work-out die je kan doen terwijl je eten maakt en vaak toch staat te wachten tot je water kookt of groenten gaar zijn, of terwijl je dochter fruit eet.

In een filmpje op Instagram zien we haar push-ups doen op het aanrecht, en stretchoefeningen terwijl Millie in haar babystoel zit te eten. Onder het filmpje schrijft Brittany dat je de oefeningen best 15 minuten volhoudt, met telkens 15 seconden rust tussen de reeks. Ze schrijft ook dat de oefeningen de bekkenbodem en buik niet extra belasten, voor mama's die nog niet lang bevallen zijn.

Tiffany wil jonge mama's laten zien dat je overal oefeningen kan doen en dat het niet nodig is om meteen naar de fitness te hollen als je pas bevallen bent.

"Neem je tijd. Doe gewoon wat je kan en probeer er van te genieten. En vergeet de beloning niet achteraf", schrijft ze verder, terwijl ze een glas wijn neemt.