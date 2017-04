Complimenten voor Anderlecht in Britse kranten na gelijkspel tegen United

De Britse kranten geloven niet dat Manchester United na het 1-1-gelijkspel zich in de terugmatch van de kwartfinale van de Europa League zal laten verrassen door Anderlecht, maar hadden achteraf wel lof voor de Brusselse jonkies. Een overzicht.

The Mirror

“Man United creëerde voldoende openingen om met een goede marge te winnen, maar door een combinatie van de eigen tekortkomingen en imponerend verdedigend werk van de thuispubliek werd het opnieuw een frustrerende avond”, was de algemene analyse van The Mirror.

De krant maakte ook een analyse over de match van Youri Tielemans. “Als een mix van finesse, techniek, flair en drive het prototype is van hoe een moderne middenvelder er moet uitzien, dan hoeft het niet te verbazen dat Tielemans van heinde en verre gevolgd wordt. Hij heeft niet de kracht of gestalte van Pogba, maar aan zijn fysieke capaciteiten kan worden gewerkt. Maar tegen een middenveld met Michael Carrick, Pogba en Mkhitaryan kon Tielemans zich nooit echt doorzetten. De kalmte van Carrick, de kracht van Pogba en de scherpe voetjes van Mkhitaryan moeten Tielemans de ogen hebben geopend. De Belgische middenvelder, gewend aan het tragere tempo van de Belgische competitie, werd geregeld positioneel uit verband gespeeld door het triumviraat van Man United. Maar toch,Tielemans knapte meer dan enkel zijn eigen taak op. Hij joeg zijn medespelers aan en groeide in de wedstrijd. Door zijn persoonlijkheid en intelligente passing nam hij zijn ploeg op sleeptouw en bracht hij Anderlecht terug in de match. Enkele van zijn slimme passes waren uitstekend, enkele rushes vol vastberadenheid. Toen hij op het einde van de match bij een 0-1-achterstand Fellaini achtervolgde en de bal afpakte, toonde hij met zijn werklust aan zijn ploegmakkers “hey, we zijn nog niet verloren”. Waarop even later de gelijkmaker van Dendoncker viel. Het was een moment van leiderschap op een avond waarop hij niet zijn beste match speelde. Een toonbeeld van zijn karakter, op een avond waarop Mourinho alweer dat van zijn eigen spelers in vraag moest stellen.”

The Telegraph

De Britse kwaliteitskrant The Telegraph zag veel talent bij Anderlecht. “De meeste ogen waren gericht op Youri Tielemans, die al op 19 jarige leeftijd de aanvoerdersband droeg. Maar het was een andere youngster die het meest in het oog sprong. Frank Acheampong was de gevaarlijkste speler bij de thuisploeg en bezorgde de rechterflank van Manchester United veel werk met zijn dribbels en rushes. En er zouden veel Premier League-verdedigers het slechter hebben gedaan dan Kara Mbodji, een sterke, snelle en zelfzekere Senegalese verdediger die met zijn 27 jaar stilaan op zijn allerbeste is. Anderlecht zorgde voor dreiging via de flanken, maar bracht centraal te weinig. Rene Weiler zal hopen dat hij zijn topschutter Lukasz Teodorczyk fit krijgt voor de return. De Pool, die 15 minuten voor tijd inviel, gaf Anderlecht meer fysieke présence.”

Daily Mail

“Na de heenmatch zien de kansen er goed uit voor Manchester United, maar de late gelijkmaker van Anderlecht was verdiend. De Brusselaars zullen op Old Trafford gevaarlijk zijn op de counter, zoals ze dat ook in het Astridpark waren. Tot op het moment van de gelijkmaker had Anderlecht goed gespeeld, maar doelman Sergio Romero werd nooit getest. De kopbal van Dendoncker was geweldig, Romero had geen enkele kans. En bijzonder spijtig voor Marouane Fellaini. Want hij was immers op het veld gebracht om exact zo’n moment te voorkomen. Maar Fellaini liet na om zijn tegenstander te volgen, die vervolgens Matteo Darmian in de lucht klopte. Vooraf zouden weinigen gedacht hebben dat Anderlecht de Europa League kon winnen, maar het team bezorgde Manchester United wel een echte test van 90 minuten in de Belgische hoofdstad. Anderlecht is zeker geen verkeerde ploeg en met een beetje meer koelbloedigheid in de zestien hadden ze United veel meer pijn kunnen doen. Als Man United de Europa League doodserieus neemt, moet Mourinho er toch eens over nadenken om zondag enkele spelers te laten rusten in de topper tegen Chelsea. Dit Anderlecht - hoewel duidelijk de underdog - mag niet onderschat worden. ”

Cijfers Anderlecht:

Ruben 6; Appiah 6, Mbodji 8, Nuytinck 6 Obradovic 6.5; Tielemans 6, Dendoncker 7, Stanciu 6 (Hanni 65 6.5) Bruno 5.5 (Chipciu 58 6), Kiese Thelin 6 (Teodorczyk 75 6), Acheampong 6.5

The Guardian

Manchester United mag er vertrouwen in hebben dat het de halve finale van de Europa League zal halen, ondanks de late gelijkmaker van Leander Dendoncker. Tot op het moment van het doelpunt kon Anderlecht nauwelijks een doelkans creëren. De enorme ervaring van Jose Mourinho in Europa en het overduidelijke klasseverschil zouden er voor moeten zorgen dat United zich volgende week gewoon plaatst.