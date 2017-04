Mooi gebaar: piloot helpt moeder met vier kinderen uit de nood tijdens vlucht

Als moeder alleen reizen met vier kinderen: het is een hele uitdaging. Een vrouw maakte het mee toen ze een vlucht nam vanuit Finland met haar twee peuters én twee baby’s. Gelukkig kreeg ze plots hulp van een piloot bij de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair.

Het was stewardess Ami Niemelä die getuige was van het mooie tafereel. Ze maakte een foto van de piloot die een fles gaf aan een van de baby’s . “Vandaag hadden we een moeder met vier kinderen aan boord. Twee van hen waren nog een baby. Maar tijdens een vlucht mag je niet met twee baby’s op je schoot zitten. We moesten dus op zoek naar een extra schoot, anders mocht de mama niet reizen. Gelukkig reisde op dat moment een van onze piloten mee en de fantastische Tom bood aan om de baby vast te houden. Zien ze er niet schattig uit?”, staat er te lezen.



Een bericht gedeeld door ami niemelä (@amipix) op 6 Apr 2017 om 9:22 PDT



De piloot, die voluit Tom Nystrom heet, deed intussen zijn verhaal aan de Amerikaanse nieuwssite Inside Edition. “Ik vloog deze keer mee als passagier. Ik heb thuis zelf kinderen, dus het was een kleine moeite om de vrouw te helpen”, klonk het. Als de kinderen het even lastig hadden, wisselden hij en de moeder van baby en zo kwam iedereen de vlucht perfect door.