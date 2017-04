Martinez over Rode Duivels: “Het WK winnen is geen doel op zich”

Bij de aanstelling van bondscoach Roberto Martinez zijn er geen specifieke doelen gesteld wat grote toernooien betreft. Dat vertelde de Spanjaard gisteren zelf tijdens een uitzending op de Britse televisie. “We willen gewoon als team groeien.”

“Als natie wil je altijd terugkijken op het verleden. België heeft nog nooit een groot toernooi of Wereldbeker gewonnen”, stak Martinez van wal. “Er zijn wel goede generaties geweest met uitstekende voetballers zoals bijvoorbeeld Enzo Scifo en Jan Ceulemans. In België voel je dat er talent zit in het voetbal, nu is het de bedoeling om daar een goed team mee te maken. We hebben geen specifiek doel zoals het behalen van de Wereldbeker of iets dergelijks, we willen gewoon als team groeien.”

Premier League-club

Martinez trok ook de vergelijking tussen België en de Premier League. Daar heeft hij veel ervaring mee, want tussen 2007 en 2016 was de huidige bondscoach trainer van achtereenvolgens Swansea City, Wigan en Everton. “Ik heb met Lukaku, Mirallas en Fellaini bij Everton al drie Belgen getraind, en zij tonen ook aan hoe divers België als land is. Elf miljoen inwoners en er is zo ongelooflijk veel talent. En het is bijna zoals een Premier League-club, want er zijn zo veel verschillende culturen. Daar zit ook intrige in, om zo’n groep spelers voor je te krijgen en er op internationaal niveau mee te presteren. Ik dacht eigenlijk dat ik te jong was om al een landenteam te coachen, maar ik geniet er immens van. Met de technische staf die we hebben is het ook een goed project om op dit moment bij betrokken te zijn.”