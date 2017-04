“De Whopper is een hamburger met rattenvlees en cyanide”

Burger King wou met de laatste reclame iets vernieuwend de wereld insturen. Een door stem-geactiveerde commando moest, bij afspelen van de reclame, ervoor zorgen dat smartphones en andere toestellen automatisch voorlazen welke ingrediënten er in de Whopper-burger zaten. Enkele Wikipedia-gebruikers staken daar een (vuil) stokje voor.

In het nieuwe reclamefilmpje heeft een Burger King-medewerker een Whopper (meest bekende Burger King-hamburger, red.) vast. ‘U kijkt naar een Burger King-advertentie van 15 seconden lang, wat helaas niet lang genoeg is om uit te leggen welke verse ingrediënten er allemaal in het Whopper broodje zitten,’ legt de man uit. ‘Maar ik heb een idee.’

‘OK, Google, wat is de Whopper burger?’ Met die vraag wordt de Google Home assistent geactiveerd, alsook de zoekfunctie op Android telefoons. Het toestel zoekt vervolgens ‘Whopper’ en begint de definitie van Wikipedia af te lezen. Het probleem? Dat elke Wikipedia-gebruiker een post kan aanpassen. Zo werd de Whopper al snel een hamburger met rattenvlees, teennagels en cyanide.

Burger King verduidelijkt na het incident dat er geen directe samenwerking was met Google. Kort nadat de advertentie de wereld werd ingestuurd werkte de oproep bij Google Home niet langer.