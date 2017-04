Verdient jouw werkgever een 'like'?

HoGent ontwikkelde een tool voor employer branding. Werkgevers kunnen er hun werkgeversimago mee bepalen én op punt stellen. De methode erachter is wetenschappelijk, de inhoud grondig getoetst aan de praktijk. Maar wat heb je als medewerker aan employer branding? “Een bedrijf dat het goed aanpakt, is als werkgever klaar voor de toekomst.”

De strijd om talent heet het boek dat samen met de tool voor employer branding wordt voorgesteld door de Hogeschool Gent. Onderzoekspromotor dr. Eveline Schollaert ontwikkelde de tool met collega’s Bart Van Theemsche en Gerd Jacobs (faculteit bedrijf en organisatie), in samenwerking met professor Greet Van Hoye (UGent). “Werkgevers kunnen nu een stappenplan volgen om hun employer branding gefundeerd aan te pakken, onder andere via een imago-audit”, zegt Eveline Schollaert.

Je werkgeversmerk is veel meer dan een leuke jobpagina op de bedrijfswebsite, benadrukt Schollaert. “Vooral intern moet er draagvlak voor zijn. Nu is employer branding nog te vaak nattevingerwerk of windowdressing. Als kandidaat voor een job match je dan misschien wel minder met de bedrijfscultuur dan je eerst dacht.” Waar moeten werkgevers rekening mee houden bij employer branding? En what’s in it for you als medewerker?

1. Kandidaat krijgt touwtjes in handen

“De arbeidsmarkt wordt extra krap, onder meer omdat de babyboomers met pensioen gaan”, zegt dr. Schollaert. “Er komen nog meer knelpuntberoepen. Mensen vinden én houden is dus de boodschap. Hen aan het bedrijf binden, is misschien wel het belangrijkste onderdeel van employer branding. Ook dat kun je fout aanpakken: in sommige sectoren worden mensen weleens betaald om te komen solliciteren. Daarmee maak je niet het verschil op lange termijn. Je creëert er alleen jobhoppers mee.”

2. Medewerkers grootste troef

“Employer branding is geen doel op zich. Het dient om de juiste medewerkers aan te trekken. Menselijk kapitaal is dé troef van bedrijven om het verschil te maken. Nog te weinig werkgevers zien in dat vooral de juiste mensen een bedrijf concurrentievoordeel oplevert.”

3. Symbolische jobvoordelen

Loon, vakantie, locatie, work-life balance en benefits zijn belangrijke troeven die je doen kiezen voor een bepaalde werkgever. Goede employer branding benadrukt naast die instrumentele voordelen ook symbolische jobvoordelen. Een bedrijf straalt bijvoorbeeld ‘innovatie’ of ‘warmte’ uit. “Koop je een smartphone, dan kies je niet alleen voor het gebruiksgemak, ook de uitstraling speelt mee. Dat geldt ook voor een job. De instrumentele en de symbolische voordelen van je bedrijf bepalen, is dus erg belangrijk”, zegt Bart Van Theemsche. “Kandidaten willen zelfs inleveren op loonverwachtingen om te werken voor een bedrijf met een sterk employer brand omdat ze het ervaren als een langetermijninvestering.”

4. Voor alle sectoren

“Employer branding is ook belangrijk als je vlot medewerkers vindt en niet te maken hebt met knelpuntberoepen”, zegt Eveline Schollaert. “Bedrijven als BMW of Colruyt hebben een sterk merk en staan in de belangstelling. Toch zetten ze in op een duidelijk werkgeversimago zodat sollicitanten gericht voor hen kiezen. Ook als kmo werkt dat. Onze tool ontwikkelden we ook met kleinere werkgevers zoals het Drongense accountantskantoor Van Coile & Partners. Zij zetten via employer branding nu volop in op mensen. Je onderscheidt je ermee van je concurrenten, ongeacht de sector of grootte van je bedrijf.”

5. Iedereen betrekken

“Employer branding is niet alleen de zaak van de baas, maar van iedereen in de organisatie. Aan een sterk werkgeversmerk bouwen is teamwerk. Naast de CEO en het management is het ook aan HR, communicatie, marketing en de eigen medewerkers om het merk mee uit te dragen.”

6. Ambassadeur voor je bedrijf

“Employer branding leidt tot minder absenteïsme. En tot meer betrokkenheid, trots en productiviteit. Werknemers voelen een grotere fit met hun werkgever. Gedeelde waarden en een stevige cultuur zorgen dat je spontaan mond-tot-mondreclame maakt. Dat heeft véél meer impact op sollicitanten dan een gewone vacature. Bijvoorbeeld door ambassadeur te zijn voor je bedrijf en ervaringen over je werk(gever) te delen op de bedrijfswebsite of via social media. Videogetuigenissen van medewerkers hebben extra aantrekkingskracht op sollicitanten.”

7. Intern draagvlak

“Is er intern draagvlak voor wat je als werkgever uitdraagt, dan zit de employer branding goed”, zegt Bart Van Theemsche. “Dat luik mag je echt nooit overslaan. Creëer je een positief beeld dat je na een aanwerving niet waarmaakt, dan worden mensen ontevreden. Met een hoger verloop als gevolg.”

>

>

>