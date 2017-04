Lopen voor betere sfeer op het werk

Een gezonde levensstijl en meer teamspirit onder de werknemers creëren. Dat is het doel van de VKW Limburg Bedrijvenloop, die op 7 mei plaatsvindt in Genk. Met 35 ondernemingen, die meer dan 500 werknemers afvaardigen, breekt de volgende editie van de Bedrijvenloop alvast alle records.

“Onze Bedrijvenloop groeit jaar na jaar”, zegt Gert Schreurs, communicatiemanager bij VKW Limburg en organisator van de Bedrijvenloop. “Vorig jaar verhuisden we met ons Bedrijvendorp naar de Grote Markt, pal naast het parcours en vlak bij de finish van het grote event Genk Loopt. Dit zorgde voor de lopers en hun supporters voor heel wat extra beleving. Met nu al 35 ingeschreven bedrijven, en niet van de minste, is het eerste record voor de editie 2017 alvast gesneuveld.”

Snelste bedrijf van Limburg

Hoewel gezondheid en teamspirit primeren, en deelnemen dus ook hier belangrijker is dan winnen, kunnen de ingeschreven bedrijven ook een gooi doen naar de titel van 'Snelste bedrijf van Limburg', en dit in twee categorieën: +50 of -50 medewerkers. “De winnaar is het bedrijf waarvan de samengetelde tijd van hun 2 snelste lopers bij de 5 kilometer, én hun 2 snelste lopers bij de 10 kilometer, het laagst is”, legt Gert Schreurs uit. De winnaar in elke categorie krijgt gedurende 2 maanden elke week een grote fruitmand op het werk afgeleverd door Fruit@Work.”

