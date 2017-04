Drones leiden naar hoogwaardige tewerkstelling

De luchthavens in ons land zetten op zaterdag 22 april de deuren open voor een tweede editie van de Luchtvaartdag, net zoals in 2014. Het is een mooie gelegenheid om te ontdekken welke carrièremogelijkheden er in en rond de luchthaven te rapen vallen.

Want piloten en stewardessen zijn slechts het topje van de ijsberg. De vier luchthavens in Vlaanderen zijn goed voor 41.000 directe en indirecte jobs. De luchtvaart is voortdurend in beweging en omvat heel wat activiteiten, jobs en een continu proces van technologische vernieuwing.

Zo heeft zich in de schaduw van de luchthaven van Antwerpen, in het Antwerp Airport Business Center, een opmerkelijk bedrijfje genesteld. Unifly is een voorbeeld van hoe nieuwe technologieën tot nieuwe kansen en tewerkstelling kunnen leiden. Het bedrijf dat software ontwikkelt om het droneverkeer in goede banen te leiden, staat voor een grote groei en gaat op zoek naar verschillende medewerkers. De uitdaging die ze bij Unifly vinden, is om de behoeften te detecteren en systemen te ontwikkelen die door iedereen bruikbaar zijn.

“Drones spreken tot ieders verbeelding. Er komen er steeds meer van, zowel voor professionele doeleinden als voor recreatief gebruik. In heel de wereld zijn er 360.000 vliegtuigen, terwijl er naar schatting vandaag al zo'n 4 miljoen drones zijn die het luchtruim doorklieven. Dat moet dus in goede banen worden geleid. Alleen bestaat er geen air traffic management systeem zoals dat voor de bemande luchtvaart bestaat. Die bestaande systemen kunnen ook niet voor het droneverkeer worden toegepast omdat ze in zo'n specifiek jargon voor piloten en luchtverkeersleiders zijn opgesteld. Onze ontwikkelaars hebben dus de taak om tools uit te werken die zowel voor professionelen als niet-luchtvaartmensen duidelijk en vlot hanteerbaar zijn”, vertelt CEO Marc Kegelaers.

Om die ambitie waar te maken, verwacht Unifly een sterke groei. “In 2015 met vier van start gegaan, zijn we vandaag met een team van 14 mensen. Tegen eind dit jaar moeten dat er 24 zijn en naar eind 2018 willen we zijn gegroeid naar 40 medewerkers. De medewerkers die we zoeken, zijn vooral softwareontwikkelaars (junior developers), projectleiders en internationaal gerichte accountmanagers. Daarnaast zoeken we momenteel ook nog een technical writer en een business analyst om de behoeften bij de klanten te detecteren”, verduidelijkt de bedrijfsleider.

