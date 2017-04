Peperdure jeansbroek zet je in je blote billen

Luxelabel Vetements en jeansmerk Levi’s sloegen de handen in elkaar om een broek te ontwerpen. Het resultaat? Een jeans met trompe-l’oeil achterzakken en een rits op je poep.

Bij wie de naam Vetements een belletje doet rinkelen, weet dat het label de grenzen van creativiteit graag op zoekt. De samenwerking met Levi’s is daar een mooi staaltje van: de zogenaamde high-rise ass rip jeans heeft een rits aan de achterkant. Zoals de naam doet vermoeden, kan deze volledig open zodat je bilpartij wordt ontbloot.

Een bericht gedeeld door VETEMENTS (@vetements_official) op 12 Apr 2017 om 4:08 PDT



Het ontwerp beschikt ook over andere ritsen aan de achterkant van de benen. Ook die kun je dus, indien gewest, een beetje verfrissing bieden. Wie de jeansbroek aan durft te trekken, moet wel even diep in de portemonnee tasten. Het mode-item kost 1.450 euro.

Een bericht gedeeld door Δ N D R Ξ Δ Rod-Mach (@anroomach) op 13 Apr 2017 om 1:16 PDT