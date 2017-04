Herken jij de actrice achter deze filmmake-up?

Ongelofelijk, maar achter de rimpels van deze bejaarde vrouw schuilt een bekende actrice. Carice van Houten postte de foto op Instagram, en was zelf behoorlijk onder de indruk van de metamorfose.

Carice van Houten, de Nederlandse actrice uit Game of Thrones, postte de foto van zichzelf als hoogbejaarde vrouw op Instagram. "Beste special make-upteam waar ik ooit mee heb gewerkt", schreef ze onder de post.

Het is nog onduidelijk voor welke rol de actrice deze indrukwekkende metamorfose heeft ondergaan. Carice van Houten speelt al jaren Melisandre in Game of Thrones, maar verder verklapt ze niet waar ze zal te zien zijn als oude vrouw met rimpels en grijs haar.

Best special make-up team I ever worked with. Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 13 Apr 2017 om 8:21 PDT

