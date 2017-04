Actrice Aïssatou Diop is zwanger. Ze verwacht haar kindje komende zomer. Televisiekijkend Vlaanderen kent haar voornamelijk van haar rol als Charité in de reeks ‘Thuis’.

De actrice is sinds 2015 te zien in de één-soap. In de verhaallijn kwam Charité samen met haar zoontje Joseph aan als sans-papiers in België. Dokter Ann en Mayra namen haar op in hun gezin. Momenteel heeft ze een relatie met Renzo, de zoon van poetsvrouw Nancy.