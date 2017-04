Nieuwe Elle-cover is belangrijk moment in geschiedenis van het blad

Samen met vijf andere it-girls staat ook Maria Borges in mei op de cover van de Amerikaanse Elle. Het Angolese model zorgt voor een belangrijk moment in de geschiedenis van het magazine. Na twintig jaar haalt eindelijk nog eens een Afrikaans model de cover van het Amerikaanse blad.

In mei krijgen zes It-girls hun eigen Elle-cover. Naast Bella Hadid, Candice Huffine, Hailey Baldwin, Elsa Hosk en Jasmine Tookes, prijkt ook Maria Borges op de cover van het Amerikaanse blad. Het Angolese model zorgt meteen ook voor een enorme doorbraak en een belangrijk moment in de geschiedenis van het magazine. Na twintig jaar staat eindelijk nog eens een Afrikaans model op de cover van het Amerikaanse blad.

In november 1997 haalde de Soedanese Alex Wek de cover. Maar sindsdien dus nooit meer een Afrikaans model op de voorpagina. Maria Borges is bijzonder trots dat ze Alex Wek mag opvolgen. "Ik ben vereerd dat ik deze eeuw de eerste Afrikaanse vrouw ben op de cover van Elle USA. Bedankt iedereen voor de steun!"

Ook op Instagram geeft Maria Borges mee dat ze het fantastisch vindt dat ze op de cover van Elle 'haar afro mag rocken'.

In het Elle-interview geeft Maria Borges nog mee dat ze heel graag een inspiratiebron wil zijn voor andere meisjes. "De modewereld is er voor iedereen. Toen ik groot werd, zag ik in die wereld niemand zoals ik. Ik ben blij dat ik dat toch een beetje kan veranderen."



Honored to be the First African Woman of the Century to be on the cover of @elleusa. Thank you everyone for your support. #AFRICAxELLEUSA pic.twitter.com/n3z7hHd3vM