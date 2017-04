Esteban Casagolda en OHL vangen bot in hoger beroep

Brussel - OH Leuven kan vrijdagavond tijdens de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge op de vierde speeldag van de play-downs geen beroep doen op Esteban Casagolda. De Spaans-Uruguayaanse spits van OHL blijft voor één wedstrijd geschorst, zo heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag beslist.

Casagolda stapte in de blessuretijd van de match op het veld van Lommel United (2-1) op 1 april op de voet van Lommel-verdediger Timo Cauwenberg, die tegen de grasmat viel. Scheidsrechter Put en zijn assistenten hadden de overtreding niet gezien, maar de fase was niet aan de aandacht van de Reviewcommissie ontsnapt. Het Bondsparket vorderde een speeldag schorsing met uitstel, omdat het de reactie van Cauwenberg overdreven vond en Casagolda een “quasi blanco strafblad” heeft. De Geschillencommissie vond dat “dergelijke gedrag niet thuishoort op een voetbalveld” en gaf een speeldag effectieve schorsing. OH Leuven ging op basis van de strafvordering van het Bondsparket in beroep, maar ving vrijdag bot.

“De verdediging brengt geen pertinente argumenten aan die de feiten in twijfel kunnen trekken. Dat de tegenstrever veinsde zwaar geraakt te zijn, doet niets af van de duidelijke foutieve actie en de zwaar misplaatste gedraging”, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep. Naast één speeldag schorsing, werd Casagolda ook een boete van 200 euro opgelegd.