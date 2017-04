Club Brugge kon nog niet echt swingen in Play-off 1, maar dat laat José Izquierdo niet aan zijn hart komen. De goedlachse Colombiaan miste de eerste twee wedstrijden met een lichte blessure, maar lijkt opnieuw fit. Toch als we dit filmpje mogen geloven, waar Izquierdo alle zorgen wegdanst op de boerenbuiten... “Laat de moeilijke momenten de muziek in het leven niet uitschakelen”, klinkt de duidelijke boodschap op Instagram.