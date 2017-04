Preud’homme verdedigt zich niet in de pers: “Ik voer mijn verdediging pas volgende week”

Het zijn moeilijke dagen voor Michel Preud’homme. Zijn Club Brugge volgt op vier punten van competitieleider Anderlecht en er hangt hem een mogelijke schorsing boven het hoofd na een incident in de wedstrijd tegen Charleroi van vorige week. “Ik voer mijn verdediging volgende week, en niet in de pers”, zei Preud’homme op een persconferentie vrijdagnamiddag.

De coach van Club Brugge begon met de blessureperikelen die zijn team al weken teisteren. “Op dit moment missen we met Lior Refaelov, José Izquierdo, Jelle Vossen en Anthony Limbombe toch 4 aanvallende spelers. Die waren er allemaal niet bij, behalve Limbombe in het laatste kwartier van onze vorige wedstrijd (tegen Charleroi, nvdr). Met die spelers erbij heb je toch veel meer keuzemogelijkheden die we vroeger niet hadden.”

Losser spelen

Club volgt momenteel op vier punten van leider Anderlecht. Het is dus van moeten voor de troepen van Preud’homme, maar de verplaatsing naar Zulte Waregem is absoluut niet de makkelijkste om te maken. Bovendien kan Zulte op gelijke hoogte komen met Club als ze winnen. “Ik vind dat Zulte Waregem goed speelt. Je voelt dat bij drie van de zes ploegen in Play-off I er losser gespeeld wordt. Dat wil niet zeggen dat ze niet alles geven, natuurlijk. Die teams hadden gewoon als doel om Play-off I te halen en dat is gelukt. Bij Zulte Waregem komt daar ook nog bij dat ze de beker al hebben gewonnen en dus Europees voetbal hebben veiliggesteld. “

Tot slot kreeg Preud’homme ook nog de vraag hoe het zit met zijn motivatie om er in de resterende wedstrijden nog voor te gaan. “Mijn drive om ervoor te gaan is enorm, al is dat altijd zo. Dat die is gestegen door het incident van vorige week tegen Charleroi (Preud’homme gooide zijn notitieboekje weg en wordt daar mogelijk voor bestraft, nvdr), is niet waar. Ik kan niet meer doen om mezelf te motiveren”, luidde het duidelijke antwoord. “Ik wil mijn verdediging volgende week voeren en ga dat dus niet in de pers doen.”

De wedstrijd Zulte-Club is maandagmiddag om half drie.