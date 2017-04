Belgische jonge vrouw (17) doodgeslagen, politie actief op zoek naar ‘vriend’

Een jonge vrouw is afgelopen zondag dood teruggevonden in een appartement in Luik. Volgens de eerste vaststellingen zou ze zijn overleden nadat ze zware klappen kreeg. De politie is momenteel op zoek naar haar vriend. Opvallend is dat hij de hulpdiensten alarmeerde, dat meldt La Dernière Heure.

Afgelopen zondag, belde een tot heden onbekende jonge man naar de 100. Hij stelde dat zijn vriendin in een ‘zorgwekkende staat’ verkeerde. Hij vertelde dat ze languit op bed lag en dat ze dringende hulp nodig had. Ter plekke troffen de ambulanciers een jonge man op straat die hen het juiste appartement, op de tweede verdieping, aanwees. Daar vonden de hulpdiensten een bewusteloze vrouw. Snel werd het duidelijk dat ze zware klappen had gekregen. Intussen was de jonge man spoorloos verdwenen.

De hulpdiensten hebben de jonge vrouw nog naar het ziekenhuis gevoerd maar daar kon enkel vastgesteld worden dat ze hersendood was. In tussentijd is het meisje overleden.

Zware slagen en verwondingen

Het parket van Luik bevestigt ter monde van de autopsiearts dat het meisje hoogstwaarschijnlijk overleden is aan de klappen die ze kreeg. Voorts is de politie actief op zoek naar de beller en vermoedelijke dader van deze gruweldaad.

Volgens la Dernière Heure betreft het een twintigjarige Brusselaar die al enkele weken in het appartement, waar het meisje gevonden werd, verbleef. Voorts zou hij geen onbekende zijn voor de politie, al wou het parket deze informatie niet bevestigen.