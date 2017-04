Nooit meer diëten’-coach Sandra Bekkari waarschuwt voor misleidende reclame over eten

Misleidende reclame vind je overal, helaas ook in de voedingssector. Zelfs ondanks strenge reglementeringen kom je vaak bedrogen uit. De Nederlandse organisatie Foodwatch reikt elk jaar het ‘Gouden Windei’ uit, een prijs voor een product dat er gezond uitziet maar het niet is. Dit jaar ging de bedenkelijke eer naar een sap met framboos, waar amper één procent framboos in zat en voor de rest veel suikerwater. Mijn advies? Kook en eet zo veel mogelijk puur en zo weinig mogelijk sterk bewerkt. En: etiketten lezen blijft de boodschap. Enkele voorbeelden: