VIDEO. Achilles (88) en Godelieve (86) sterren in promocampagne voor... skatefestival

Aalst - Het skatefestival Betong viert zijn zevende verjaardag en schakelt Achilles Van Pottelbergh (88) en Godelieve Van de Velde (86) uit rusthuis De Hopperank in om het evenement te promoten. “Plezant, ik was vroeger zelf een danser”, zegt Achilles.

Een skatebord? Ik ken dat maar ik heb daar nog nooit op gestaan. Een ‘trotinette ’, die hadden we in onze tijd! Achilles Van Pottelbergh

Yung Achilles & Lil’ Godelieve wordt het paar uit Erembodegem genoemd na hun blitse optreden in een filmpje van de stad Aalst dat het zevende Betong-festival aankondigt, een evenement gericht op skaters en andere jeugd op zaterdag 13 mei in het concrete-park aan de Osbroek. Een idee van Jonas Van Boxtael, beter gekend als ‘Bockie De Repper.’ Hij heeft het hart van Godelieve al gestolen, die hem steevast een ‘schoon boazeke’ noemt in de filmpjes.

(Lees verder onder het filmpje)



Bejaarden en rappers, is dat wel een goede combinatie? “We waren op zoek naar een manier om alle artiesten van Betong afzonderlijk aan te kondigen”, vertelt Toon De Grez, projectcoördinator jongerencultuur bij de stad. “Het was inderdaad riskant, maar we hebben dat met respect aangepakt met de beide partijen en dat ging vrij vlotjes.”

“Ik dacht dat het ludiek kon zijn om de songteksten van de nieuwe lichting rappers te laten voorlezen door mensen die daar helemaal niet in thuishoren”, gaat Van Boxtael verder. “Het was ook grappig geweest, mocht mijn moeder ze hebben voorgelezen, maar om het nog ietwat extremer te maken, zijn we naar het rusthuis getrokken. Het is sowieso de bedoeling een positief verhaal te maken voor beide generaties.”

Voor de neus van Achilles Van Pottelbergh en Godelieve Van de Velde staat een skateboard, klaar voor een fotoshoot van de stad Aalst. “Ik ken dat, maar ik heb daar nog nooit op gestaan”, vertelt Achilles. “Een ‘trotinette’, die hadden we in onze tijd.”

“En we waren daarmee content”, vult Godelieve aan. “Rolschaatsen kon ik ook goed”, zegt Achilles. “Regelmatig ging ik van hier tot in Ninove over de ‘betong’. Tot de gendarmes eraan kwamen, want eigenlijk mocht dat niet. Al reden er niet veel auto's dan, vooral veekarren van de boer.”

Dansen op tafel

“Wij hebben onze jonge tijd gehad, nu is 't aan de anderen”, gaat Godelieve verder. “We zijn nog naar festivals geweest waar ze accordeon speelden. Dat was heel schoon, maar nu gaat dat niet meer met mijn rekje.” In de filmpjes vertelt Achilles nog dat hij vroeger een danser was, en dat hij al eens op tafel durfde te staan ‘met mijn vest binnenstebuiten’.

Leuk detail: op de dag het van Betong-festival vieren Achilles en Godelieve hun 65ste huwelijksverjaardag, in bijzijn van onder meer hun vier kinderen, zes kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Beiden zijn uitgenodigd als eregast op Betong.

De line-up van het festival en de filmpjes kan je vinden via Facebook of www.betong.be. Tickets in voorverkoop kosten acht euro, aan de kassa betaal je tien euro. Min-zestienjarigen uit Aalst mogen gratis binnen na registratie.