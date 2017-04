Onze clubwatchers over paasweekend: topteams zullen punten laten liggen

Terwijl België dit weekend eitjes raapt voor Pasen, gaan de drie topclubs van Play-off 1 de punten proberen rapen op bezoek bij de subtoppers. Club Brugge trekt naar Zulte Waregem, Anderlecht naar KV Oostende en AA Gent gaat op visite bij Charleroi. Wij polsten bij onze clubwatchers wat zij verwachten van het voetbalweekend. “Minstens één van de topteams zal wel punten laten liggen.”

Paasmaandag, 14u30: Zulte Waregem-Club Brugge

Clubwatcher Frank Buyse over Zulte Waregem:

De ‘half geblesseerde’ Mbaye Leye speelt voorlopig met een masker na de neusoperatie die hij moest ondergaan na de bekerfinale tegen KV Oostende. Foto: BELGA

“Ik denk niet dat Zulte Waregem zal kunnen stunten tegen Club Brugge, al is het net tegen blauw-zwart dat het thuis nooit verliest. Die 0-0 uit de heenwedstrijd kwam er ook omdat de manier van voetballen van Club Brugge Essevee niet ligt. Na die match zei Francky Dury ook dat hij na een kwartier al het gevoel had dat Zulte Waregem zijn spel niet kon opleggen, waardoor hij voor de verdediging koos. Volgens mij zou zo’n scenario waarbij ze alles kunnen toehouden nu het beste zijn dat Zulte Waregem eruit zal kunnen puren.”

“Vorige week tegen KV Oostende hadden ze naar eigen zeggen goed gevoetbald, maar ik vond ze maar twintig minuten echt fris en snedig en zag ze in de cruciale fase van de match toch wat te veel duels verliezen. En in de reguliere competitie kon Club Brugge misschien nog vrede nemen met een draw, maar zij zullen nu met het mes tussen de tanden komen. Ik verwacht dat Club Brugge heel gemotiveerd naar de Gaverbeek gaat afzakken. Dury zei op zijn persconferentie van vanmiddag dat Zulte Waregem er alles aan wil doen om voor de eerste zege in Play-off 1 te gaan, maar ik verwacht toch dat het heel moeilijk zal worden. Ook al omdat jongens als Bala en Ankersen maar niet lijken op te staan, terwijl Dury met een geblesseerde (Gueye, nvdr) en half geblesseerde (Leye, nvdr) aanvaller zit. Het is geen toeval dat de laatste twee goals van een verdediger kwamen.”

Clubwatcher Guillaume Maebe over Club Brugge:

“De heenwedstrijd was zeer gesloten, maar ik verwacht nu een meer open partij. Francky Dury heeft met Hamalainen en Dalsgaard twee flankverdedigers ter beschikking die in supervorm zijn en zal dat ten volle willen uitspelen. Daarnaast blijft er ook de dreiging van jongens als Leye, Lerager en Meïté, die toch ook niet van de minsten zijn. Individueel hebben ze bij Essevee veel spelers lopen die niet zouden misstaan bij een andere Belgische topclub.”

José Izquierdo kan eventueel zijn comeback maken bij Club Brugge. Foto: Photo News

“Club Brugge kan met wat geluk vier aanvallers recupereren: Anthony Limbombe zal klaar zijn om te starten en normaal gezien zitten ook Jelle Vossen, Lior Refaelov en José Izquierdo weer in de selectie, al is het niet zeker of dat trio al meteen zal kunnen starten. Ik denk dat het voor Dury én Preud’homme koffiedik kijken is hoe Club Brugge aan de aftrap zal kunnen komen. Makkelijk om op te trainen zal het alleszins niet geweest zijn.”

“Bij Club Brugge moeten ze natuurlijk wel zo snel mogelijk punten gaan pakken. Als je de eerste drie wedstrijden in de play-offs niet kunt winnen, tja… Al blijven ze er in Brugge voorlopig wel erg rustig onder. Hier en daar kan er nog een mopje af, al kan dat evenzeer maar een façade zijn. Wie ik verwacht dat gaat winnen? Volgens mij kan het echt alle kanten uit. Veel zal afhangen van de beschikbaarheid van José Izquierdo. Die kan zelfs op 80% iets forceren.”

Paasmaandag, 18u: Charleroi - AA Gent

Clubwatcher Bram Van Vaerenbergh over Charleroi:

“De thuismatch tegen AA Gent zullen ze bij Charleroi als eenzien. Tegen de Buffalo’s doet Charleroi het immers altijd wel goed. Felice Mazzu heeft er ook een handje van zijn pionnen zo te zetten dat ze bij AA Gent de ruimte niet vinden. Bovendien zal Charleroi toch eens moeten winnen van een topclub als ze Europees voetbal ambiëren. Ze recupereren ook Hamdi Harbaoui, toch een extra troef. Hij wint meer duels en houdt meer ballen bij dan jongens als Pollet of Bedia.”

“Ik denk wel dat Charleroi de kat wat uit de boom gaat kijken. Volgens mij gaan ze net zoals tegen Club Brugge weer met vijf verdedigers starten. Naarmate de wedstrijd vordert, zal Mazzu dan jongens als Baby, Remacle of Fall in de strijd gooien in de hoop wat te forceren. Vooral van die laatste verwacht ik nog veel. Fall is even weggedeemsterd na een goede start, maar heeft met zijn snelheid toch de kwaliteiten om veel ploegen pijn te doen.”

Clubwatcher Michaël Van Damme over AA Gent:

Vanhaezebrouck kon met AA Gent nog nooit winnen op Charleroi. Foto: Photo News

“Charleroi blijft het zwarte beest van AA Gent. Onder Hein Vanhaezebrouck konden de Buffalo’s nog nooit winnen op Charleroi. Dat ze er in de reguliere competitie domineerden, maar toch weer niet konden winnen is kenmerkend voor hun uitwedstrijden. Daar zijn ze veel te weinig efficiënt. Op verplaatsing kon AA Gent dit seizoen enkel maar winnen bij Moeskroen en bij Waasland-Beveren, en dat was dan nog maar met de hakken over de sloot. Dat zegt genoeg. AA Gent zou uit bij Charleroi en thuis tegen KV Oostende eigenlijk voor een zes op zes moeten gaan om nog mee te dingen voor de titel, maar een vier op zes zou gezien de resultaten op verplaatsing dit seizoen ook al niet slecht zijn. Dan blijven ze ook in de goede flow.”

“Bij Charleroi lopen wel enkele spelers rond die altijd goed zijn tegen Gent, zoals Tainmont, maar ook jongens als Martos en Marcq, waar Hein Vanhaezebrouck een hoge pet van op heeft. De drie grote ploegen spelen allemaal uit bij de kleine ploegen uit Play-off 1 dit weekend. Minstens één van die topteams zal wel puntenverlies lijden. Daardoor kan AA Gent een heel goede zaak doen, maar ook een heel slechte.”

Paaszondag, 18u: KV Oostende-Anderlecht

Clubwatcher Jürgen Geril over KV Oostende-Anderlecht:

Sofiane Hanni zal nog niet al te vermoeid zijn na de match tegen Manchester. Het optreden van de Algerijn beperkte zich tot een invalbeurt. Foto: BELGA

“Het is bij Anderlecht vooral opletten geblazen dat de zware match tegen Manchester United niet in de benen en het hoofd kruipt. Er zal vanaf het begin van de week opperste concentratie geëist zijn voor de topper tegen Man U, dus het gevaar dat er tegen KV Oostende decompressie optreedt bestaat. Daarnaast zal er uiteraard ook fysieke vermoeidheid zijn bij paars-wit. Daarom denk ik het welin Oostende. Nu, Weiler heeft in Europa wel wat geroteerd, dus sommige jongens – ik denk onder meer aan Hanni, Spajic en Teodorczyk – zullen nog redelijk fris zitten. Puntenverlies zou geen ramp zijn voor Anderlecht, maar ze kunnen volgens mij wel op mentaal vlak een belangrijke stap zetten door ook te gaan winnen bij Oostende. Dan zullen ze inzien dat Play-off 1 te combineren valt met de Europa League.”

“Voor KV Oostende is het van moeten na een twee op zes. Willen zij nog meedoen voor Europa, moeten ze thuis toch proberen te winnen van Anderlecht. Ze zullen de wedstrijd in handen moeten nemen en daar liggen kansen voor Anderlecht, dat hen zal proberen opvangen om dan toe te slaan. Daar ligt meteen ook de grote uitdaging voor de Oostendenaars: het aanvalsspel was de voorbije weken wel goed, maar werd niet gepaard aan de nodige efficiëntie. Daar komt in dat opzicht dan nog eens bij dat Knowledge Musona onzeker is en Yassine El Ghanassy vorige week tegen Zulte Waregem niet kon bevestigen.”