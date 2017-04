Eerste trailer Star Wars: The Last Jedi gelost Video: YouTube

Er is een eerste trailer gelost van ‘Star Wars: The Last Jedi’. Het achtste deel uit de saga volgt ‘The Force Awakens’ op die twee jaar geleden in première ging.

De trailer werd voorgesteld tijdens de Star Wars Celebration, een vierdaags fanevent dat plaatsvindt in het Amerikaanse Orlando. In ‘The Last Jedi’ mogen we opnieuw kennismaken met personages die in ‘The Force Awakens’ werden geïntroduceerd, waaronder Rey, Finn en Poe. Maar ook Mark Hamill, de vertolker van de originele Luke Skywalker, en Carrie Fisher als Princess Leia zullen opnieuw hun opwachting maken. Fisher overleed eind vorig jaar na de opnames ten gevolge van een hartaanval. Ze werd zestig jaar. De regie lag ditmaal in handen van Rian Johnson.

Er is naast de trailer ook een allereerste poster van de film onthuld. Vanaf 15 december zal ‘The Last Jedi’ te zien zijn in de bioscoop.