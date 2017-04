Doorgebrande kabel zet West-Vlaamse dorpen ruim twee uur zonder stroom

Torhout / Wichelen / Gistel / Ichtegem / Oudenburg / Koekelare - Een aantal West-Vlaamse gemeentes hebben te kampen gehad met een stroomonderbreking. De panne duurde ruim twee uur. Het gemeentelijk rampenplan werd even afgekondigd. Intussen is er terug overal stroom.

Torhout, Gistel, Oudenburg en Koekelare hebben ruim twee uur zonder stroom gezeten. “De stroom viel uit omdat een kabel aan de buitenkant van de stroomcabine doorbrandde”, stelde Joost Cuvelier van Infrax, “dit ging gepaard met een luidde knal waardoor er aanvankelijk gedacht werd aan een ontploffing in de cabine. Er waren wel wat vlammen en rookontwikkeling mee gemoeid. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie direct onder controle. Onze mensen kwamen eveneens ter plaatse en Torhout had na een halfuur opnieuw stroom.”

Burgemeester van Torhout Kristof Audenaert meldde omstreeks half acht dat de stroomtoevoer in sommige delen van Torhout terug op gang kwam en dat andere gemeenten snel zouden volgen, maar het blijft vooralsnog onduidelijk hoe lang de herstellingswerken zullen aanslepen en wanneer iedereen terug stroom zal hebben.

Opvallend: Gistel, één van de getroffen dorpen, werd twee weken geleden volledig ontruimd door een giftige wolk. Die ontstond door een lekkende tank met salpeterzuur bij een lokale varkensboer.