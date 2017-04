Vrouw zoekt getuigen van zwaar verkeersongeval: “Hij reed me van de baan, maar ontkent nu alles”

Zomergem / Maldegem - Lindsay Eijke uit het Oost-Vlaamse Zomergem is op zoek naar getuigen van het verkeersongeval waarbij zij en haar vijfjarig zoontje een maand geleden betrokken waren.

Lindsay reed in de ochtend van 13 maart 2017 samen met haar zoontje in Veldekens in Adegem. In de richting van Kruipuit wou de vrouw een vrachtwagen inhalen via de linkerrijstrook, maar toen liep het dramatisch fout. “Ik reed al even achter de vrachtwagen en toen we net een flauwe bocht gepasseerd waren, besloot ik hem in te halen. Maar op het moment dat ik ter hoogte van de vrachtwagen reed, besliste de bestuurder om ook naar de linkerrijstrook te komen. Ik probeerde nog uit te wijken en claxonneerde voortdurend, maar het mocht niet baten.”

Lindsay kwam met haar wagen in de graskant terecht en verloor de controle over haar stuur. Ze belandde in de sloot en smakte tegen een duiker. Voor Lindsay was de tol zwaar: een complexe breuk in haar rug en maanden revalidatie.

Donderdag kreeg ze een onverwachte brief. “Blijkbaar betwist de vrachtwagenbestuurder dat hij mij met zijn manoeuvre van de weg duwde.”

Het resultaat is dat Lindsay niet enkel haar wagen totaal vernield zag, maar dat ze ook volledig mag opdraaien voor de dokterskosten. Daarom is Lindsay op zoek naar mensen die getuige waren van het ongeval.

INFO

Weet u meer over dit ongeval, neem dan contact op met Lindsay via Facebook ‘PeterLindsay DeBeukeleer-Eijke’.