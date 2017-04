Half jaar cel voor 18-jarige die naaktfoto's naar jonge meisjes stuurde

Tienen - De Leuvense strafrechter heeft de nu twintigjarige K.V.E. uit Tienen veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij naakfoto’s mailde naar enkele jonge meisjes.

De straf is met uitstel voor een periode van drie jaar. In de periode van 15 tot 31 mei 2015 ging de toen achttienjarige kerel om met minderjarige meisjes op zijn school in Tienen.

Na de schooluren hadden ze via het internet contact, waarop de twintiger een meisje van dertien vroeg of hij foto’s van zichzelf mocht doorsturen. Eerst poseerde hij nog in ondergoed, maar daarna verstuurde hij een kiekje waarop ook zijn geslachtsdeel te zien was.

Naaktfoto’s

Toen de puber hierover met haar vriendinnen sprak, bleek dat ook zij naaktfoto's van de beklaagde hadden toegestuurd gekregen. Volgens het strafdossier hadden ze daar niet om gevraagd. Tijdens de ondervraging zei de jongeman dat hij dacht dat de meisjes het niet erg zouden vinden, maar hij gaf wel aan dat hij wist dat het strafbaar was.

Gevraagd naar het waarom van zijn acties, moest de jongeman het antwoord echter schuldig blijven.