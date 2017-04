Vlaamse seksuologe presenteert nieuw programma waarbij koppeltje het live in de studio doet

De Vlaamse seksuologe Kaat Bollen (30) presenteert vanaf vandaag, zaterdag, een nu al spraakmakend programma dat menig kijker rode oortjes zal bezorgen. “Je kan best iets uitleggen door het te tonen”, zegt de Limburgse, die met haar educatieve sekslessen helemaal hoopt door te breken.

Ongezien. Zelfs in Nederland waar men toch al wat gewoon is met programma’s als ‘Spuiten en slikken’. ‘Sex college’, gepresenteerd door ex-playmate Zimra Geurts, gaat immers nog een stapje verder. In elke aflevering wordt niet alleen gedetailleerd uitgelegd hoe je elkaar meer en beter kan laten genieten. Het wordt ook live in de studio getoond door een jonge koppeltje dat weinig last heeft van camera’s en publiek.

De Vlaamse seksuologe Kaat Bollen geeft vooral heel veel praktische tips, maar ook een beetje achtergrondinformatie en noemt daarbij alles bij naam. Daarna is het aan het koppeltje om alles in de praktijk om te zetten in een groot bed. Aangemoedigd door een enthousiast publiek en met een presentator die live commentaar geeft alsof het om een voetbalmatch of wielerwedstrijd gaat.

Foto: Photo News

Nadien moet het publiek stemmen over wie nu het meest zijn best heeft gedaan en wie het meest heeft genoten: de man of de vrouw. De winnaars gaan met een geschenk naar huis. Dat kan glijmiddel zijn of een dildo. “Altijd nuttige zaken”, zegt Bollen die eerder dit jaar al in de aandacht stond met haar eerste pornafilm, het vrouwelijke equivalent van een pornofilm.

Publiek onder de indruk

“We hebben nu vijf opnamen achter de rug en het publiek was onder de indruk, moet ik zeggen. Omdat alles zo expliciet getoond wordt. In de eerst aflevering gaat het bijvoorbeeld over manuele seks. We leggen onder meer uit hoe je dat best doet, wat de gevoeligste plekjes zijn en dat je best glijmiddel gebruikt. Ik vind dat er op school veel te weinig aandacht is voor seksuele opvoeding. Door alles te tonen, begrijpen mensen het ook veel beter. Na de opnamen kwamen mensen me zeggen, we hebben vandaag dingen geleerd die we nog niet wisten. En daar doen we het voor”, zegt Bollen.

Dat de Nederlanders bij een Vlaamse kwamen aankloppen, is volgens Bollen niet zo abnormaal. “Ik werk veel in Nederland en krijg veel positieve reacties. Zo ben ik de vaste seksuologe in ‘Spuiten en slikken’ en werkte ik ook mee aan 'Galileo', een wetenschappelijk programma bij RTL. Dit is weer wat anders, iets nieuws. Als de reacties positief zijn, maken we meer afleveringen.”

‘Sex college’ is zaterdag voor het eerst te zien op de Nederlandse zender Secret Circle (Ziggo), die niet bij ons kan ontvangen worden. “Geen nood: vanaf maandag is de uitzending online te bekijken op secretcircle.com. Ik denk dat ook de Vlaamse kijkers er heel wat kunnen van opsteken.”