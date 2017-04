Sebastien Poccognoli op een zucht van promotie naar Premier League

Brussel - Brighton & Hove Albion heeft vrijdag op de 42e speeldag in de Engelse Championship een 0-2 overwinning geboekt op het veld van Wolverhampton. Daardoor hebben de “Seagulls” nog amper vier punten nodig om zich te verzekeren van de promotie naar de Premier League.

De Fransman Anthony Knockaert, Speler van het Jaar in het Engelse Championship, nam beide doelpunten voor zijn rekening. De voormalige winger van Standard scoorde dit seizoen al 15 doelpunten in de Engelse tweede afdeling. Ook ex-Rode Duivel Sebastien Poccognoli maakte de partij vol.

Preston North End, de club die de allereerste Engelse landstitel veroverde, ging met 3-2 onderuit bij Huddersfield Town. Bij Preston werd rechtsachter Marnick Vermijl in de slotminuten naar de kant gehaald.

Brighton voert de tussenstand aan met 89 punten. Newcastle United, de club van Rode Duivel Matz Sels, is met 84 punten tweede, maar speelde wel een wedstrijd minder. Ook Huddersfield heeft nog een wedstrijd tegoed en bezet met 77 punten de derde plaats.

Enkel de top twee promoveert rechtstreeks naar de Premier League. Met nog vier speeldagen in het verschiet, heeft Brighton genoeg aan vier punten om zich voor het eerste sinds 1983 opnieuw te verzekeren van een plekje in de hoogste voetbalklasse. Preston is negende en lijkt uitgeteld voor een plaats in de play-offs (nummers 3, 4, 5 en 6).