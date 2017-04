Wij gingen op zoek naar 337 miljoen euro aan vermiste oude Belgische franken... en vonden een groot deel terug

Vijftien jaar geleden maakte de Belgische Frank plaats voor de euro. Een moeilijk afscheid van een stukje vaderlandse geschiedenis. Tot op vandaag, want in België slingert momenteel nog altijd een slordige 337 miljoen euro aan oude bankbiljetten en munten rond, zo bleek eerder deze week uit cijfers van de Nationale Bank. Maar waar zitten al die franken in godsnaam? We gingen op zoek naar het verloren geld van België, en vonden alvast een deel terug.

30 mei 2006. Een medewerker van kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel doet een onwaarschijnlijke ontdekking. In een pas afgeleverde schoenendoos, onder een dun papiertje, zit een omslag. Inhoud? Eén ...