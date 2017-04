“Gevaarlijkste wandelpad ter wereld” gaat weer open voor toeristen

Wie van avontuur en een adembenemend uitzicht houdt, kan binnenkort weer richting El Caminito del Rey in Spanje trekken. Het “gevaarlijkste wandelpad ter wereld” gaat in april - begin van het zomerseizoen - namelijk opnieuw open voor toeristen.

El Caminito del Rey is een wandelpad op honderd meter hoogte dat over de El Chorro kloof loopt. Waaghalzen kunnen er genieten van een ongelooflijk uitzicht over de Spaanse rivier Guadalhorce.

Lange tijd stond de attractie gekend als het “gevaarlijkste wandelpad ter wereld”. In de twintigste eeuw raakte het pad in verval waardoor vele delen in een gevaarlijke staat verkeerden. Op de meeste plaatsen waren er ook geen leuningen aanwezig. In 1999 en 2000 kwamen zelfs vier mensen om het leven door ongelukken op het Koningspaadje. De toegang werd dan ook gesloten.

Na restauratiewerken werd de toeristische trekpleister in 2015 heropend. De attractie is nu zo populair dat er maximaal 1.100 bezoekers per dag mogen komen. Toegangstickets zijn vanaf volgende week verkrijgbaar. Een bezoek is vanaf 22 april weer mogelijk tot op het einde van het jaar.